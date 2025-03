Naumburg/tra - Am Samstag, gegen 1.15 Uhr, hat ein Täter in der Naumburger Jägerstraße einen Zigarettenautomaten gesprengt. Der Automat wurde dabei vollständig zerstört. Zigarettenschachteln sowie Bargeld in bislang unbekannter Höhe wurden dabei entwendet. Teile des Automaten wurden gegen ein Fahrzeug geschleudert, ds dabei beschädigt wurde. Gegen 2.50 Uhr explodierte ein weiterer Zigarettenautomat in Naumburg, diesmal in der Sixtus-Braun-Straße. Zeugen konnten hier den Tatverdächtigen beschreiben. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte ein 43-jähriger Mann in der Nähe festgenommen werden. Er verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam, über einen Haftantrag wurde beim zuständigen Amtsgericht entschieden. Wegen Herbeiführens von Sprengstoffexplosionen ermittelt die Kriminalpolizei. Ob der Mann für beide Sprengungen verantwortlich ist, wird derzeit ermittelt.