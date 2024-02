Handball Zwei weitere Neue beim HC Burgenland, aber nur einer spielt am Samstag

Können die Drittliga-Männer des HCB gegen Altenholz in die Erfolgsspur zurückkehren? In Plotha gibt am Samstag ein tschechischer Rückraumakteur sein Debüt. Der zweite Neuzugang folgt eine Woche später gegen Stralsund.