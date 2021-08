Zwei Vorlagen, ein Treffer

Naumburg - In der Kreisklasse gab es am Sonnabend folgende Resultate.

STAFFEL 1: SV Kaiserpfalz - FSV Klosterhäseler 3:1 (0:0). Für die Gastgeber war es das erste Pflichtspiel seit Oktober 2020. Julian Eckardt traf zunächst den Pfosten des FSV-Kastens, und Mathias Langer vergab die zweite Chance der Kaiserpfälzer. Maximilian Gorn (65.) köpfte die Einheimischen dann in Führung, und fünf Minuten später erzielte Marco Kühnhold das 2:0. Vorher hatte jeweils Chris Kaufmann geflankt. Patrick Krumbholz (74.) verwandelte dann einen völlig berechtigten Elfmeter zum Anschlusstreffer. Kaufmann (83.) krönte seine starke Leistung und stellte den alten Abstand wieder her.

Baumersrodaer SV II - SV Mertendorf II 6:0 (4:0). Leon Bölke, Sohn von BSV-Legende Sören Bölke, gelang in der ersten Halbzeit ein Dreierpack: per Schuss aus elf Metern (4.), nach einem Pass von Johannes David (31.) sowie nach Vorarbeit von Ronny Benndorf (41.), während zwischen Florian Frenzel (13.) nach Zuspiel von Silvio Rockstroh für das 2:0 sorgte. Die zweite Halbzeit stand im Zeichen von Johannes David, der mit sehenswerten Distanzschüssen (58./65.) das halbe Dutzend BSV-Treffer komplettierte. Der zweite Tabellenplatz ist für die Baumersrodaer eine schöne Momentaufnahme. Beide Teams bescheinigten Referee Chris Aschmann eine gute Leistung.

SC Naumburg III - Lossa/Rastenberg II 8:0 (4:0). Die Domstädter ließen auch in ihrer zweiten Saisonpartie keinen Zweifel daran, dass sie der Topfavorit auf den Staffelsieg sind. Roland Kämmerer (5.), Vasiliy Solotarew (8.), Almame Daffeh (12.), Tim Sommer (38.), Justin Hermsdorf (53./ 59.) und Timmo Holz (69./80.) schossen im Rahmen des SCN-Vereinsfestes einen deutlichen Sieg heraus. Klar, dass die Naumburger mit weißer Punkteweste und nun 13:1 Toren an der Tabellenspitze der Staffel 1 liegen.

Almame Daffeh (Nr. 10) schließt erfolgreich zum zwischenzeitlichen 3:0 für die SCN-Dritte ab. Erik Schlothauer, Keeper von Lossa/Rastenberg II, ist chancenlos. Nach dem zweiten Saisonsieg liegen die Naumburger an der Tabellenspitze. (Foto: Andreas Löffler)

Reinsdorfer SV - SG ZW Karsdorf 1:2 (0:1). Auf ihrer Ausweichheimspielstätte in Weißenschirmbach bestritten die Reinsdorfer ihre erste Saisonpartie. Nach einer halben Stunde traf Michael Praschel das Lattenkreuz des ZW-Tores. Fünf Minuten vor der Pause gerieten die Gastgeber in Rückstand: Nach einer Flanke von Florian Kauschka rutschte RSV-Akteur Dirk Beckert weg, und Jonas Stöckel traf zum 0:1. Unglücklich begann für das Team von Ralf Staake die zweite Halbzeit. Nach einem leichten Körperkontakt zwischen Matthias Schochardt und Kauschka entschied Schiedsrichter Roland Neumann auf Strafstoß, den Andy Hünniger (48.) zum 0:2 verwandelte. „Eine harte, aber vertretbare Entscheidung“, so Staake. René Romba setzte sich sechs Minuten vor Schluss energisch gegen vier Karsdorfer durch und erzielte, unhaltbar für den ZW-Keeper, mit einem Schuss ins lange Eck den Anschlusstreffer. Der Ausgleich wollte den Reinsdorfern in dieser abwechslungsreichen, fairen Partie nicht mehr gelingen.

STAFFEL 2: Osterfeld II/Meineweh - VSG Löbitz 2:4 (1:1). Genau dieses Ergebnis hatte VSG-Co-Trainerin Patricia Pospieschni, die an diesem Spieltag die Tipp-Expertin unserer Zeitung war, vorhergesagt. Zwar lag sie mit den möglichen Torschützen (Lucas Cebulla, Tom Böhme) nicht ganz richtig, doch das wird sie sicher verschmerzen können. Dafür sprangen andere in die Bresche. Zum Beispiel Sebastian Hüttig, der eine Vorlage von Elias Gorges (11.) zum 0:1 verwerte. Danach stellten die Löbitzer das Fußballspielen unverständlicherweise ein, und Dominique Fries (22.) gelang der Ausgleich. Doch in der zweiten Halbzeit drehten die Gäste wieder auf. Erik Hüttig (55./nach einem Solo von der Mittellinie), erneut Sebastian Hüttig (59./nach einem Pass von Ludwig Schlag) und Gorges (75./mit einem Schuss ins lange Eck) sorgten für den 1:4-Zwischenstand. Dann sahen der Osterfelder Tobias Knauth und VSG-Akteur Lucas Cebulla die Rote Karte, ehe Dirk Berthold (89.) verkürzte. (tok/hob)