Naumburg/hbo - Sirenengeheul und ein Rettungshubschrauber sorgten am Donnerstagvormittag für Aufsehen mitten in Naumburg. Ein Unfall mit der Straßenbahn wurde zunächst in der Alarmierung der Feuerwehr gemeldet. Dies stellte sich zwar als falsch heraus, doch glimpflich ging die Sache keineswegs aus. Zwei Schwerverletzte waren die Folge eines Unfalls am Curt-Becker-Platz.

Auf diesen war ein 75-Jähriger von der Weißenfelser Straße kommend eingebogen. An der Kreuzung krachte der Wagen laut Polizeiangaben zwischen zwei in unterschiedlichen Fahrspuren stehende Autos und ungebremst gegen den Fahrleitungsmast der Straßenbahn.

Beide Insassen des Wagens kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Personen in den anderen Fahrzeuge blieben unverletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden.