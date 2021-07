Zwei oder drei Staffeln in der neuen Saison?

Naumburg - Der Kreisfachverband (KFV) Fußball Burgenland will, wie bereits berichtet, seine Vereine mitentscheiden lassen, in welchem Modus die kommende Saison 2021/22 in der Kreisliga und Kreisklasse, die am 14. August beginnen wird, ausgetragen werden soll. Dafür hat der KFV die folgenden beiden Varianten zur Abstimmung, die bis zum 15. Juli erfolgen muss, vorgelegt. „Die Vereine der Kreisoberliga erhalten dagegen ein gesondertes Briefing“, sagte Tobias Czäczine, Vizepräsident des Kreisfachverbandes und Leiter des Spielausschusses, gegenüber Tageblatt/MZ.

1. Variante:

Die Kreisliga und die Kreisklasse spielen wie bisher in zwei Staffeln im 14er-Schlüssel. Eine Wertung der Saison erfolgt erst, wenn im gesamten Männerspielbetrieb des KFV Burgenland mindestens die komplette Hinrunde absolviert wurde, also jede Mannschaft einmal gegen jede andere Mannschaft angetreten ist (erste Wertungsstufe). Bei vorherigem Abbruch der Saison erfolgt keine Wertung. Nach Beendigung der Hinrunde erfolgt eine Wertung nach Quotientenregel, sofern mindestens 50 Prozent der Rückrundenspiele absolviert wurden. Sind weniger als die Hälfte der Rückrundenspiele ausgetragen, wird die Hinrundentabelle als Wertungsmaßstab herangezogen. „Im Idealfall erfolgt die Wertung der Saison nach Abschluss der Hin- und Rückrunde, in der sogenannten zweiten Wertungsstufe“, sagt Tobias Czäczine.

2. Variante:

Die Einteilung der Ligen erfolgt in drei Staffeln nach Regionalität zu cirka je neun Teams. Gespielt wird eine Dreier-Runde (Hin-/ Rück-/Zusatzrunde). Als erste Wertungsstufe ist der Abschluss einer kompletten Hinrunde im gesamten Männerspielbetrieb des KFV Burgenland vorgesehen; vorher erfolgt keine Wertung. „Ab 50 Prozent gespielten Partien der Rückrunde erfolgt die Anwendung der Quotientenregel. Bei weniger Spielen wird die Hinrunde als Wertungsmaßstab herangezogen“, erklärt der Vorsitzende des Spielausschusses. Mit Abschluss der Rückrunde ist, so Czäczine, die zweite Wertungsstufe erreicht. Wiederum bei mindestens 50 Prozent ausgetragenen Spielen der Zusatzrunde greift die Quotientenregel; darunter erfolgt eine Wertung anhand der Rückrundentabelle. Im Idealfall wird die Wertung der Saison nach Abschluss der Zusatzrunde durchgeführt. Das wäre dann die dritte Wertungsstufe.

„Ein drittes Modell mit Aufstiegs- und Abstiegs-Play-offs wurde verworfen“, berichtet Tobias Czäczine, „da ein Staffelsieger direkt aufsteigen sollte.“ Ein „Mitnehmen“ der erzielten Punkte aufgrund eventuell ungleichgroßer Staffeln sei nicht möglich. „Der Spielausschuss wünscht sich aufgrund der nicht absehbaren Entwicklung der Pandemie die Einführung der Variante zwei“, so der KFV-Vize. „Entscheiden wird aber letztlich die Mehrheit der Vereine. Jedes Team hat eine Stimme; Spielgemeinschaften haben nicht automatisch zwei oder mehr Stimmen.