Am Gleinaer Angerweg werden zwei Kirschbäume gestohlen. Sie waren mit 23 weiteren erst im vergangenen Jahr im Zuge einer Insektenschutz-Aktion des Geo-Naturparks gepflanzt worden. Wie die Reaktionen sind.

Zwei Kirschbäume ausgegraben und entwendet: Diebe reißen Lücken in Gleinaer Allee

Gleina - Es wird gestohlen, was nicht niet- und nagelfest ist, lautet eine bekannte Redewendung. In Gleina war das spätere Diebesgut allerdings bereits fest verwurzelt, ja geradezu schon heimisch. Zwei Kirschbäume sind in der vergangenen Woche von Unbekannten ausgegraben und entwendet worden.