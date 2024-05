Eine ausgebüxte Bulldogge sorgt in der Naumburger Schulstraße dafür, dass zwei Kinder verletzt werden. Ordnungsamt ermittelt den Besitzer.

Zwei Kinder in Naumburg verletzt - Ausgebüxte Bulldogge springt Jungen an und sorgt für Panik

Eine unschöne Begegnung zwischen einem Hund und zwei Kindern in Naumburg beschäftigte die Polizei und das Ordnungsamt.

Naumburg/afa - In der Naumburger Schulstraße hatten zwei Kinder am Mittwochnachmittag eine unerfreuliche Begegnung mit einer fremden Bulldogge. Das zuvor vermutlich durch ein Loch im Zaun ausgebüxte Tier kreuzte plötzlich deren Schulweg und sprang einen Zwölfjährigen an, der oberflächliche Kratzwunden davontrug.

Eine in Panik geratene 14-Jährige stürzte beim Versuch zu flüchten und zog sich eine Schürfwunde zu. Das Ordnungsamt konnte den Hundehalter anhand der Steuermarke des Hundes rasch identifizieren, teilt die Polizei mit. Polizeilich wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.