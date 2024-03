Das Superwahljahr findet seinen Höhepunkt am 9. Juni. Was in den einzelnen Kommunen ansteht.

Naumburg/afa/cm/jak/mhe - Langsam, aber sicher läuft der Wahlkampf an, und am 9. Juni ist es so weit: Das sogenannte Superwahljahr findet auch im Burgenlandkreis seinen Höhepunkt. Das Europaparlament ist zu wählen, übrigens das einzige direkt vom Volk gewählte Organ der EU. Und dann sind da noch die Kommunalwahlen: Hier wird über den Kreistag des Burgenlandkreises, aber auch über den Gemeinderat der Stadt Naumburg und deren zehn Ortschaftsräte abgestimmt.

In der Verbandsgemeinde (VG) Unstruttal stehen neben den Kommunalwahlen und Europawahlen in zwei Gemeinden darüber hinaus die Bestimmung von neuen Bürgermeistern an. In Laucha samt Ortsteilen turnusmäßig sowie in Balgstädt, wo Gabriele Ziegler, die erst im Frühjahr 2022 das Amt übernommen hatte, im Herbst vergangenen Jahres aus persönlichen Gründen zurücktrat. Die Bewerbungsfrist für mögliche Kandidaten läuft noch bis zum 2. April, wie Hauptamtsleiter Ronny Krämer auf Nachfrage mitteilte. Im Zuge der Kommunalwahlen werden im Unstruttal sowohl ein neuer Verbandsgemeinderat als auch neue Gemeinderäte in den insgesamt sieben Mitgliedskommunen gewählt.

In der VG Wethautal werden alle Gremien – das sind neben dem VG-Rat auch die sieben Gemeinderäte – neu gewählt. Lediglich in Meineweh gilt es, einen neuen Bürgermeister zu wählen, da die Amtsinhaberin Beate Heinicke im vergangenen Jahr überraschend ihr Amt niedergelegt hatte. Diese Wahl findet am 7. April statt.

In der Verbandsgemeinde An der Finne sind ebenfalls die sieben Gemeinderäte und der VG-Rat zu wählen. Bereits am 18. Februar sind in der Verbandsgemeinde zwei Bürgermeister gewählt worden, so in der Gemeinde Finne und in der Gemeinde Lanitz-Hasseltal. In beiden sind die Amtsinhaber erneut zur Wahl angetreten: Detlef Hartung beziehungsweise Manuela Hartung. Sie hatten jeweils keine Gegenkandidaten.

Zu den Abstimmungen im Juni sind Bürger Deutschlands und der EU ab einem Alter von 16 Jahren berechtigt. Die Abstimmung kann sowohl vor Ort als auch per Brief erfolgen. Die Unterlagen dafür sind bis spätestens 7. Juni bei der jeweiligen Gemeinde zu beantragen.

Um den reibungslosen Ablauf der beiden zeitgleich stattfindenden Wahlen abzusichern, sucht die Stadt Naumburg weiterhin nach bereits erfahrenen Wahlhelfern. Nach einem ersten Aufruf hatten sich viele Freiwillige zur Teilnahme bereiterklärt. Nun bittet die Stadt bereits erfahrene Helfer, um die Positionen Wahlvorsteher, dessen Stellvertreter oder Schriftführer besetzen zu können.