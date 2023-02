Wegen des Zuzugs ausländischer Mitbürger wächst die Einwohnerzahl auf 33.184 Personen. Bei dreimal mehr Sterbefällen als Geburten wäre sonst ein Schrumpfen angesagt. Was statistische Zahlen sonst noch sagen.

Blick in die Statistik

Auch in der Stadt Naumburg ist der demografische Wandel zu spüren. Mit dem Zuzug von ausländischen Mitbürgern konnte jedoch derzeit das weitere Sinken der Bevölkerungszahl gestoppt werden.

Naumburg - Ohne kräftige Zuwanderung wird Deutschlands Einwohnerzahl in den kommenden Jahren und Jahrzehnten deutlich sinken. Diese von Experten vorhergesagte Entwicklung lässt sich in Naumburg und Umgebung bereits seit geraumer Zeit beobachten - und der Trend hält an.