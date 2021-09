Zuspruch ja, Beschluss nein

Bad Kösen/Naumburg - Wenn man als Antragsteller ein Thema lieber von der Tagesordnung nehmen lässt, weil zu befürchten ist, dass man die Abstimmung darüber verlieren könnte, wirkt das zumeist wie eine Niederlage. Doch die beiden Bad Kösener Holger Fritzsche (zugleich Stadtrat der BBK/FDP-Fraktion) und Peter Kurtz wirkten dennoch nicht unzufrieden. Sie fühlten, ihr eigentliches Ziel auch ohne Beschluss des Rates erreicht zu haben.

Es geht um das Bad Kösener Rathaus. Dieses gehört der Stadt Naumburg, die dafür aber keine Verwendung, jedoch hohe Betriebskosten und deswegen ein Verkaufsinteresse hat. Genau diesen Verkauf zu verhindern, ist indes das Ziel einer Bad Kösener Interessensgemeinschaft. Sie möchte das Rathaus übertragen bekommen, sanieren und als „Bürgerhaus“ für Vereine und gesellschaftliches Leben in der Kurstadt betreiben (wir berichteten bereits mehrfach).

Dazu hat man ein umfangreiches Konzept aufgestellt, das nun im Ortschaftsrat (unter einstimmiger Annahme) sowie in den Fachausschüssen des Gemeinderates vorgestellte wurde. Und da gab es Gegenwind. Vor allem wegen der Finanzierung. Einen Zuschuss von 125.000 Euro, verteilt auf die ersten fünf Jahre, erhofft sich der noch nicht gegründete Förderverein aus dem Stadtsäckel. Schließlich gilt es, eine Nutzfläche von rund 850 Quadratmetern in Schuss zu bringen. „Und das ist bei unserer Haushaltslage der Knackpunkt. Da wäre es gut, wenn Sie einen Vorschlag zur Gegenfinanzierung bringen könnten“, sagte etwa Daniel Sturm (CDU). Auch Christiane Krug (SPD) sah bei den Kosten „große Stolpersteine“, und Henrik Schumann (Bürgerliste) sieht das Projekt „in den Details noch nicht rund“. Alle drei aber machten, wie auch andere, ihre grundsätzliche Befürwortung der Idee deutlich. Und das wiederum war für Holger Fritzsche und Peter Kurtz die wichtigste Aussage. „Wenn wir ihren Willen zur Unterstützung erkennen, können wir uns an die Arbeit machen und den Förderverein gründen“, so Kurtz. Es gelte nun, mit der Verwaltung in weitere Absprachen zu treten, unter anderem, was die Chancen auf Fördermittel angeht. In diesem Punkt nämlich dämpfte Jörg Schütze, CDU-Stadtrat und Prießnitzer Ortsbürgermeister, aus eigener Erfahrung heraus den Bad Kösener Optimismus: „Das ist für Vereine ganz, ganz schwer.“

Die konfliktfreie Einigung darauf, das Thema noch einmal zu vertagen, hat auch damit zu tun, dass kein Zeitdruck herrscht. Wie Oberbürgermeister Armin Müller klarmachte, sieht er zurzeit keinen direkten Handlungsbedarf. Das heißt: Auch unter den Fittichen der Stadt dürfen die Nutzer, etwa der Bad Kösener Karnevalsverein, bleiben. Nur eine Sanierung ist nicht zu erwarten.