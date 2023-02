Wie bereits das erste Fußballspiel „Medien gegen Wirtschaft“ 2013 wird die diesjährige Partie bei der Sportvereinigung Mertendorf stattfinden. Der Erlös kommt wieder dem Projekt „Apfellatein“ zugute. Was geplant ist.

Zurück zum Ursprung - Nach 2013 rollt Fußball wieder in Mertendorf für guten Zweck

Trafen sich in Mertendorf zur Vorbereitung des 2023er-Spiels: Ulrich Baumann (Vorstand SV Mertendorf, l.), Anne Loeper (Koordinatorin „Apfel-Latein“), Albrecht Günther (Naumburger Tageblatt/MZ) und Michael Schwarze (Vorsitzender des Mitteldeutschen Netzwerkes für Gesundheit, r.).

Mertendorf - Zurück zu den Wurzeln: Mit ihrem inzwischen zehnten Fußballspiel macht die Benefiz-Aktion „Medien gegen Wirtschaft“ zugunsten des Gesundheitsprojektes „Apfel-Latein“ in diesem Jahr wieder in Mertendorf Station. Auf dem frisch angelegten Rasen des Mertendorfer Sportplatzes werden am Freitag, 11. August, ab 18.30 Uhr beide Teams gegeneinander antreten.