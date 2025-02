Paula Lehwald vom FC RSK Freyburg engagiert sich vielfältig in ihrem Heimatverein. Als Belohnung darf die 25-Jährige auf eine fünftägige Bildungsreise nach Spanien.

Paula Lehwald trainiert nicht nur die D-Junioren-Fußballer der JSG Neue Göhle, sie bringt sich in ihrem Heimatverein FC RSK Freyburg auch auf andere Art vielfältig ein.

Freyburg. - „Jemand wie Paula ist für jeden Verein, der vom Ehrenamt lebt, ein Segen“, sagt Ralf Nebe. Der Präsident des FC RSK Freyburg weiß gar nicht, wo er anfangen soll mit seinen Lobeshymnen. „Egal was, egal wann, egal wo – sie ist immer da, packt an, hilft, übernimmt selbst Verantwortung.“ Die Rede ist von Paula Lehwald. Die Ur-Freyburgerin ist jetzt vom Kreisfachverband (KFV) Fußball Burgenland für ihr breit gefächertes Engagement als „Junge Fußballheldin“ ausgezeichnet worden. Sie hat sich bei der Aktion des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) „Junges Ehrenamt“ unter zwölf eingegangenen Bewerbungen durchgesetzt. Zur Belohnung darf sie im Oktober an einer fünftägigen Fußball-Bildungsreise nach Spanien teilnehmen.