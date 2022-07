Zündeln im Klinikum Naumburg hat Nachspiel

30-jährige Patientin steckt ihr Bett in Brand und muss nun zur Haft in die Psychiatrie. Renovierung im SRH-Klinikum steht kurz vor Abschluss.

Im Landgericht in Halle ist eine ehemalige Patientin der Klinik für Psychiatrie in Naumurg wegen schwerer Brandstiftung verurteilt worden.

Halle/Naumburg - In wenigen Tagen kann ein Patientenzimmer in der Klinik für Psychische Erkrankungen nach über neun Monaten wieder genutzt werden. „Aktuell laufen die letzten Maßnahmen zur Inneneinrichtung“, erklärt Marika Hesse, Referentin der SRH-Geschäftsführung in Naumburg auf Anfrage von Tageblatt/ MZ. Damit dürfte in Kürze der schreckliche Brand zumindest in puncto Renovierung vergessen sein, der am 2. Oktober vergangenen Jahres für große Aufregung und Bestürzung gesorgt hatte.