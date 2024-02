Blitzer in Bad Kösen

Naumburg - Mit Tempo 123 durch die verkehrsberuhigte 30er-Zone in Kukulau. Mit diesem Vergehen handelte sich eine Autofahrerin den traurigen Rekord der 2022er-Statistik in puncto Blitzer der Stadt Naumburg ein.

Nun veröffentlichte die Stadt auf Anfrage ihre 2023er-Statistik. Insgesamt 14.308 Verfahren wegen Geschwindigkeitsübertretungen sind darin aufgeführt. Ein Rasen mit 93 km/h über dem erlaubten Wert ist dieses Mal zum Glück nicht dabei. Zwei Verkehrsteilnehmer zwischen 41 und 50 km/h zu schnell, waren die „Spitzenreiter“. Die meisten Verstöße wurden hingegen im Bereich bis zu zehn km/h zu schnell registriert.

In die Falle gehen die Autofahrer dabei größtenteils bei den stationären Blitzern (13.115 Fälle). 1.193 wurden mit der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage ermittelt, heißt es aus dem Rathaus, wobei sich alle Zahlen lediglich auf städtische und nicht auf die von Landkreis oder Polizei durchgeführten Kontrollen beziehen.

Und auch Knöllchen wurden durch das städtische Ordnungsamt in 2023 natürlich verteilt. 5.937 waren es insgesamt, davon die meisten „im Bereich der eingeschränkten Halteverbotszone“. Deren Beschilderung wolle man in diesem Jahr noch „verbessern und dadurch kenntlicher machen“, heißt es. Ebenfalls häufig geahndet worden sei auch das Parken in einer Bewohnerparkzone ohne entsprechende Berechtigung. Und „stark verbreitet ist auch das widerrechtliche Parken auf dem Gehweg“, wird seitens der Stadt mitgeteilt.