Zum Auftakt Teich gereinigt

Wallroda - Verschlafenes Dorf? Das war gestern. In Wallroda regt sich gemeinschaftliches Leben. Nach vielen Zuzügen in den vergangenen Jahren ist die so verjüngte Dorfgemeinschaft angetreten, den noch existierenden, aber längst nicht mehr sehr aktiven Feuerwehrverein wiederzubeleben. Am 23. Juli soll der alte Vorstand verabschiedet und ein neuer gewählt werden. Doch so lange wollten die Akteure, die voller Tatendrang stecken, nicht mit der Umsetzung ihrer Pläne warten. Bereits am Wochenende stellten sie eine erste Aktion auf die Beine.

Schwere Technik im Einsatz

Eine Reinigung des 1990 vom Verein in Eigenleistung gebauten Dorfteichs war mehr als überfällig. 15 Frauen und Männer waren zusammengekommen, um das trübe Teichwasser abzulassen, den Schlamm samt diverser Pflanzen auszuheben und den Beton von allem Schmutz zu befreien. „Dabei unterstützten uns Thomas Jentke und sein Vater Peter mit einem Bagger und einem Traktor samt Anhänger“, erzählte Wahl-Wallrodaerin Krisztina Lörincz. Wie das Dorf nicht länger ein verschlafenes Dorf sein soll, soll auch der Teich, dessen Beton noch bestens in Schuss ist, nicht bloß Teich sein. Geht es nah dem Verein, würde er künftig als Feuerlöschteich dienen. „Da sind wir jetzt dran“, sagte Krisztina Lörincz und fügte hinzu, dass man dafür alles mit dem zuständigen Amt in Naumburg klären wolle.

Nach der Reinigungsaktion kamen Jung und Alt zur Grillrunde zusammen. So war die 100-Euro-Spende, die Bürgermeister Frederik Sander zuvor aus Dank für so viel Eigeninitiative überreicht hatte, mehr als willkommen. Der Auftakt für ein aktives Dorfleben ist gemacht. Es wieder in Schwung zu bringen - den Anstoß dazu hatte unbewusst der Bad Bibraer Gemeinderat gegeben und zwar mit seiner Absicht, das verwaiste Dorfgemeinschaftshaus samt Spielplatz zu verkaufen. Das rief die gut 60 Wallrodaer, darunter viele Kinder, auf den Plan, die sich das nicht aus den Händen nehmen lassen wollen. Sofort sammelten sie gezielt Ideen für ein Konzept, mit dem sich Dorf und Gemeinschaftshaus wiederbeleben ließen.

Mit Konzept gepunktet

Federführend waren dabei Peter Jentke und die Wahl-Wallrodaerin Babett Hartung, die das Konzept, das sich um eine sogenannte Quartierförderung rankt, dem Gemeinderat während dessen jüngster Sitzung vorstellte. Neben kulturellen Projekten sei ein Dorfcafé geplant. Strukturen sollen geschaffen werden, um das Leben auch im Alter im Dorf zu ermöglichen. Altes Handwerk soll erhalten und mit einer Ideenwerkstatt das Konzept am Laufen gehalten werden. Mit ihren Ausführungen hatte Babett Hartung den Gemeinderat schnell auf ihrer Seite. Weil dieser so viel ehrenamtlichem Engagement nicht im Wege stehen möchte, legte er den Verkaufsplan kurzerhand ad acta.