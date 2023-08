So startet der FC RSK Freyburg in die Landesklasse-Saison 2023/23 - hinten, v.l.: Pierre Gottschalk, Franz Hartmann, Philipp Kolata, Felix Bartel, Jonas Weise, Sebastian Hüttig, Stefan Lehwald; mittlere Reihe, v.l.: Daniel Keller (Vizepräsident Männer), Erik Hüttig, Marvin Mänicke, Till Kirchoff, Constantin Kitzmann, Felix Kaiser, Max Schirner, Jens Diener, Lucas Cebulla, Bennet Tänzer; vorn, v.l.: Christian Lehwald, Jonas Schmiedl, Daniel Fischer, Marvin Bagdohn, Ronny Sieber (Trainer), Christoph Madeja, Nils Standke, Marcel Rosenberg, João Carlos Dos Prazeres Pires. Es fehlen Denis Hörnig (Co-Trainer), Sergio Adrian Schulz, Jonas Schied, Nils Deckert, Louis Mohrmann und Anton Eisenhut.

Naumburg - Wie in der Landesliga, die ab der Saison 2024/25 nur noch zwei- statt dreigleisig laufen soll (wir berichteten), wird im bevorstehenden Spieljahr auch in der Landesklasse die Anzahl der Staffeln reduziert. Deshalb gibt es auch hier vier Absteiger. Dies erschwert natürlich die Aufgaben für die fünf hiesigen Teams. Zum Auftakt gibt es gleich zwei Regionalderbys: am Freitag ab 18.30 Uhr zwischen dem Vorjahresfünften ESV Herrengosserstedt und der auf Rang sieben gelandeten SG Blau-Weiß Bad Kösen sowie am Sonntag ab 14 Uhr im Stadion Saalestraße zwischen Aufsteiger SC Naumburg II und dem Dritten der vergangenen Saison, FC RSK Freyburg.