„Zu rote Lippen wirken billig“

Naumburg - Im Haus der Kindlers in Naumburg wird viel gelesen. Neben Büchern auch mehrere Zeitungen. Da fällt eine Menge Altpapier an. Doch die blaue Tonne der Kindlers ist deutlich leerer als die anderer Familien. Denn die gelesenen Zeitungen bekommen noch einmal eine neue Bedeutung: Sie dienen als Werkstoff für die Puppen von Eva Kindler. Ihr Mann Eduard, ein pensionierter Pfarrer, kocht aus den alten Zeitungen Pappmaché. Sie werden in drei Zentimeter große Streifen gerissen und kommen dann in einen großen Kochtopf. Wasser drüber, kochen, pürieren - fertig. Fast jedenfalls. Ist die Masse abgekühlt, wird ihr mittels eines Presssackes, mit dem früher die Kloßmasse ausgepresst wurde, das Wasser entzogen.

