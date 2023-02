Tourismus in Naumburg Zu Gast im alten Bischofshof - Vereinigte Domstifter eröffnen im Frühjahr Pension

Die Vereinigten Domstifter starten im Frühjahr mit einer eigenen Pension am Naumburger Domplatz. 1,9 Millionen Euro fließen in das Vorhaben. Wer den Betrieb in dem denkmalgeschützten Haus übernehmen wird.