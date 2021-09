Zscheiplitzer gewinnt siebte Runde

In der Gesamtwertung führt weiter souverän RSK-Kickerin Juliane Gorn.

Lutz Oertel aus Zscheiplitz hat die siebte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Naumburger Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 66-Jährige kam als einziger der insgesamt 345 Tipper auf zwölf Zähler und lag damit knapp vor dem Herrengosserstedter ESV-Stürmer Benjamin Hackbart, Thomas Schröck aus Bottendorf und Frank Kralowetz aus Naumburg (je 11). Oertel, der zuvor als Produktionsarbeiter in der Total-Raffinerie in Leuna tätig gewesen war, genießt nun das Rentnerleben und verfolgt vor allem die Spiele des FC RSK Freyburg mit großem Interesse. In der Gesamtwertung liegt Juliane Gorn, die für den Club aus der Jahnstadt kickt, weiter klar vorn.

Resultate/Lutz Oertels Tipps:

SC Naumburg - MSV Eisleben 2:3/1:0

Herrengosserstedt - Burgwerben 3:2/1:0

1. FC Zeitz - BSC 99 Laucha 3:0/3:0

SV Spora - FC RSK Freyburg 1:2/0:0

Baumersroda - Bad Bibra/Saubach 5:0/4:0

SV Kaiserpfalz - Reinsdorfer SV 3:2/2:0

SC Naumburg II - FC ZWK Nebra 1:1/1:1

BW Bad Kösen - GG Osterfeld 6:0/3:1

Lossa/Rastenberg - Eintracht Profen 0:4/1:0

TSV Großkorbetha - SV Mertendorf 4:0/3:1

Stand der Gesamtwertung:

1. Juliane Gorn (Freyburg) 72

2. Frank Kralowetz (Naumburg) 66

2. Chris Kowsky (Karsdorf) 66

2. Max Derwel (Naumburg) 66

5. Sebastian Braune (Eckartsberga) 65

5. Stefan Bärhold (Lossa) 65

5. Steve Flechtner (Gröst) 65

8. Axel Böttger (Wetzendorf) 64

8. Marcus Jöricke (Erfurt) 64

8. Patrick Hausmann (Bad Kösen) 64

8. Matthias Frank (Gleina) 64

Bestes Team der siebten Runde war „Netzer22Delling“ - das sind Stefan Lehwald (Freyburg) und Werner Gleitsmann (Nebra) - mit 9,0 Punkten im Schnitt. Führende der Gesamtwertung bleiben „Frauenpower“ (Juliane und Kathrin Gorn aus Freyburg/Memleben) mit nunmehr 62,0 Zählern.

Anmeldung und Tippabgabe unter: www.kicktipp.de/tageblatt