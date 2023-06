Polizeieinsatz in Naumburg Zeuge meldet Knall und Schreie - Großaufgebot mit Hubschrauber und SEK rückt aus

Nachdem am Sonntagabend ein Zeuge Knallgeräusche und Schreie gemeldet hat, rückt die Polizei mit einem Großaufgebot zum Steinkreuzweg in Naumburg aus. Was Einsatzkräfte vor Ort finden.