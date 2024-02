Von Tischtennis- über Darts-Wettbewerbe bis zu Brett-und Kartenspielen: Matthias Erfurth ist Chef-Organsiator der „Zeuchfeld-Olympiade“ am kommenden Sonntag.

Zeuchfeld - Kreuzworträtsel-Fans, aufgepasst: Wie nennt man das Sportereignis, bei dem sich die Athleten unterschiedlichster Sportarten messen? Richtig - Olympia. Insofern erscheint der Begriff „Zeuchfeld-Olympiade“ für das, was sich am kommenden Sonntagnachmittag im Saal des Freyburger Ortsteils abspielen wird, gar nicht mal übertrieben und jedenfalls treffender als die so bescheidene wie profane Bezeichnung „Tischtennis- und Dart-Turnier“, die von Matthias Erfurth zu vernehmen ist.