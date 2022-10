Zementwerk ist verkauft

Betrieb geht an die Thomas-Gruppe, die auch in Thüringen Gestein abbaut. Landrat betont Wichtigkeit des Weiterbetriebs.

Karsdorf - Das Opterra-Zementwerk in Karsdorf ist verkauft. Das teilt die Eigentümerin, die irische Cement Roadstone Holding (CRH), mit. Das Werk geht demnach an die Thomas-Gruppe mit Sitz in Simmern im Hunsrück, der auch das Zementwerk im thüringischen Dornburg-Camburg gehört. „Eine solche Gelegenheit, wie das Zementwerk in Karsdorf zu übernehmen, bekommt man nicht oft im Leben. Karsdorf mit seinen gigantischen Gesteinsvorkommen, seiner Marktposition von deutlich über einer Million Tonnen Zement und seiner erfahrenen Mannschaft ermöglicht uns eine bessere Belieferung unserer Kunden und das Heben von Verbesserungspotentialen“, erklärt die Thomas-Gruppe auf ihrer Website. Konkret erworben werden die Opterra Zement GmbH und die Opterra Beton GmbH mit dem stillgelegtem Werk Sötenich, dem Transportwerk Neufahrn und eben jenem in Karsdorf. Der Kauf soll zum Ende dieses Jahres abgeschlossen sein.