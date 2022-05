Zeit des Aufbruchs

Naumburg - „Aufbruch! – Bachs Orgel voller Hoffnung, voller Freude, voller Zuversicht“: Unter dieser Überschrift steht die diesjährige Konzertsaison an der Naumburger Stadtkirche St. Wenzel. Entstanden ist der Titel in einer Zeit, „in der klar war, dass die Corona-Maßnahmen ausklingen werden und es damit im Lebensgefühl einen Aufbruch geben wird“, so Wenzelsorganist Nicolas Berndt. Mit dem Ukraine-Krieg, von dem damals noch nichts zu ahnen war, bekomme das diesjährige Motto noch eine andere Bedeutung. „Beispielsweise kann man die Zuhörer mit Klängen konfrontieren, die wachrütteln“, so Berndt. Oder sie können der Seele helfen zu heilen. „Musik an sich bietet eine Projektionsfläche für vieles. Die Orgel wiederum ist ein physisch erfassbares Instrument, das beim Spielen im Kirchenraum Schwingungen erzeugt. Das wärmt die Körper“, betont der Wenzelsorganist.

Neue „Junge Talente“-Runde

So werden derzeit Körper und vor allem das Herz in der noch sehr kühlen Wenzelskirche erwärmt, wenn mittwochs sowie an den Wochenenden und Feiertagen ab 12 Uhr die Mittagskonzerte „Orgel punkt Zwölf“ erklingen. Während dieser spielen Wenzelsorganist Berndt und Assistenzorganist Karl Joseph Eckel auf der berühmten Hildebrandt-Orgel Werke von Johann Sebastian Bach und anderen Komponisten. Dies sei ein Angebot für jeden, für

etwa eine halbe Stunde in die Musik einzutauchen. „Wir wollen schließlich kein Elfenbeinturm für Orgel- und Bachliebhaber sein“, so Berndt. Ihm liegt am Herzen, Musik zu präsentieren, „die unmittelbar wirkt und für die der Zuhörer nicht extra einen Musikführer aufschlagen muss“.

Da nun auch wieder die Besichtigungen am Orgelspieltisch möglich sind, seien die bis Ende Oktober stattfindenden Mittagskonzerte zudem eine gute Möglichkeit, Naumburger Schülern eine lebendige Musikunterrichtsstunde zu bieten.

Besonders froh ist der Leiter der Wenzelsmusik, dass er die von ihm initiierte und allein von Spenden lebende Konzertreihe „Junge Talente“ fortsetzen kann. An zehn Samstagen wird international aufstrebenden Organistinnen und Organisten ermöglicht, auf der in der Musikwelt besonders geschätzten Hildebrandt-Orgel zu musizieren. Dafür hat Berndt im Vorfeld wieder bundesweit alle Musikhochschulen angeschrieben. „Über 80 Rückmeldungen habe ich erhalten. Leider kann nur ein Zehntel berücksichtigt werden“, so der Wenzelsorganist.

Naumburgs Wenzelsorganist Nicolas Berndt (Foto: Archiv/T. Biel)

Mit dem Internationalen Orgelsommer - der städtischen Reihe der großen Abendkonzerte an der Hildebrandt-Orgel - holt Berndt in den Monaten Juli und August international renommierte Organistinnen und Organisten nach Naumburg. Den Auftakt der Reihe, innerhalb der jeden Freitag zu 19.30 Uhr in die Wenzelskirche gebeten wird, gestaltet am 1. Juli Organist Benjamin Righetti aus Lausanne (Schweiz). Allerdings erfährt diese Konzertreihe in diesem Jahr eine Art Vorkonzert innerhalb der Mittagskonzerte. So musiziert am 4. Juni, ab 12 Uhr Anna-Victoria Baltrusch aus Halle, die unter anderem den Internationalen Musikwettbewerb der ARD gewonnen hat. „Das Konzert bietet einen Vorgeschmack auf den Juli. So ein Aufbruch kann schon mal etwas länger dauern“, meint Berndt mit einem Augenzwinkern.

Wandelkonzert zum Ausklang

Quasi aus der Orgelsommer-Reihe tanzt - rein terminlich gesehen - das Konzert des Dresdner Kreuzchores, der innerhalb des MDR-Musiksommers am Samstag, 23. Juli, 17 Uhr, in St. Wenzel gastiert und von Berndt auf der Hildebrandt-Orgel begleitet wird. Zum Ausklang des Internationalen Orgelsommers am 26. August können sich die Zuhörer wieder auf ein Wandelkonzert freuen. Els Biesemans (Zürich/Schweiz) musiziert zuerst in St. Wenzel und im Anschluss in der Maria-Magdalenen-Kirche.

Am Reformationstag treten schließlich acht Hörner mit der Hildebrandt-Orgel in einen Austausch, wenn ab 17 Uhr zum Sonderkonzert „Sinfonik trifft Barockmusik“ eingeladen wird. Und wenn sich wenig später das Jahr dem Ende zuneigt, kehrt nicht gleich Ruhe in St. Wenzel ein.

Musik im Kerzenschein

Zur Adventsstimmung trägt Berndt mit dem Konzert „Erste Musik zum Weihnachtsmarkt“ für Saxofon und Orgel am 26. November ab 15 Uhr bei. „In der nur von Kerzenschein erleuchteten Wenzelskirche erklingt Musik verschiedener Komponisten, die sich dem Geheimnis dieser besonderen ’Nacht der Nächte’ nähern möchte“, wird im Jahresprogramm das Heiligabend-Konzert mit Musik und Texten angekündigt. Zu Gast sind am 24. Dezember ab 21.30 Uhr Solisten des Sächsischen Barockorchesters.

Weitere Informationen zum Konzertprogramm 2022 an St. Wenzel online unter www.hildebrandt-orgel.de

Möglichkeiten des Engagements

Für Unterstützung jeder Art sind der Wenzelsorganist und seine Mitstreiter dankbar. Unter anderem sind Spenden für die besonderen Abendkonzerte und die Konzertreihe „Junge Talente“ willkommen. Überwiesen werden können diese auf das Kirchenkassenkonto Naumburg, IBAN: DE 46 5206 0410 0108 0014 99, Verwendungszweck: „Abendkonzerte St. Wenzel“ oder „Junge Talente“.

Das ehrenamtliche Einlass-Team freut sich indes über personelle Verstärkung, wenn es darum geht, die Besucher der Mittagskonzerte zu begrüßen. Interessenten können dazu Kontakt mit dem Orgelbüro aufnehmen per E-Mail: [email protected]

Neue Mitglieder sind zudem jederzeit im Verein Förderkreis Hildebrandt-Orgel willkommen. Dessen Vorsitzender ist der ehemalige Oberbürgermeister Bernward Küper. Der Jahresbeitrag beträgt 20, für Ehepaare 30 Euro. Der Aufnahmeantrag kann per E-Mail gesendet werden. Die Adresse lautet: [email protected]