Himmelswegelauf Zehnte Auflage steigt am 17. Juni - Welche Fragezeichen es wegen „Arche Nebra“ gibt

Am 17. Juni findet die zehnte Auflage der Mammutveranstaltung statt. Am Zielort, der „Arche Nebra“ in Kleinwangen, wird allerdings noch gebaut. Organisatoren sind aber optimistisch.