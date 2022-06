Zehn Tage auf die „100“: Turnverein Saubach feiert sein Jubiläum mit vielen Gästen

Saubach - Die Sonne hatte ordentlich vorgeheizt, als sich der große Festumzug zum Jubiläum „100 Jahre Turnverein Saubach“ in Bewegung setzte. An zwei Moderationspunkten erfolgte die Vorstellung der Mitwirkenden sowie die Geschichte des Vereins. Der Festumzug war Auftakt für das Finale einer abwechslungsreichen Festwoche im Zeichen von Sport, Spiel und Geselligkeit, wobei sich ganz Saubach im positiven Sinne im Ausnahmezustand befand. An jedem Tag der Festwoche zeichnete sich eine der fünf Sportsparten für das Tagesprogramm zuständig, lud Groß und Klein zum Mitmachen an allen Angeboten ein. Was die rund 235 Vereinsmitglieder an den zehn Tagen auf die Beine stellten, war beispielhaft und zeigte den vereinsübergreifenden Zusammenhalt des Ortes der Gemeinde Finneland.

