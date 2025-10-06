Wo bis April Finanzgeschäfte erledigt wurden, will noch in diesem Jahr ein Naumburger Dentalunternehmen den Betrieb aufnehmen. Das sind die Pläne.

Noch sind die bekannten Schließfächer da, bald richtet hier die Lorenz Dental Naumburg GmbH und Co. KG einen Pausen- und Seminarraum ein. Bereits umgebaut sind die einstigen Schalterräume.

Naumburg. - Seit dem 19. April ist die Postbank-Filiale am Naumburger Stephanplatz geschlossen, doch noch immer taucht der ein oder andere am Eingang auf, um „auf der Post“ etwas erledigen zu wollen. Ein Plakat gibt schließlich den Hinweis, dass es die Postbank hier nicht mehr gibt. Doch was wird aus dem repräsentativen Gebäude, wer könnte hier einziehen? Seit einiger Zeit gibt es Gewissheit, dass es einen Nachmieter für die einstige Filiale gibt, und wer sich dieser Tage dorthin „verirrt“, wird auch rege Bautätigkeit feststellen.