  4. Handball im Burgenlandkreis: Worum sich Ex-Profi beim HCB alles kümmert und was den Club gegen die „Alligatoren“ erwartet

Der Zweitliga-erfahrene Pascal Ebert gehört zur sportlichen Leitung der Burgenländer. Wie er Coach Fabian Kunze unterstützt und warum er am Samstag gegen Aschersleben nicht erneut Notnagel spielen muss.

Von Torsten Kühl Aktualisiert: 14.11.2025, 10:47
Pascal Ebert, hier in einer früheren (Drittliga-)Partie, gehört zur sportlichen Leitung des HCB und half zuletzt in Delitzsch auch als Aktiver, auf der Linksaußenposition, aus.
Pascal Ebert, hier in einer früheren (Drittliga-)Partie, gehört zur sportlichen Leitung des HCB und half zuletzt in Delitzsch auch als Aktiver, auf der Linksaußenposition, aus. (Foto: Archiv/K. Maul)

Naumburg. - Wenn Not am Mann ist, kann er nicht Nein sagen: Pascal Ebert ist bereits drei Mal eingesprungen, als den Burgenländern die Linksaußen ausgegangen sind. Das erste Mal im Januar 2024 in der 3. Liga, dann in der Abstiegs-Relegation gegen seinen Ex-Verein SV Plauen-Oberlosa am Ende der vergangenen Saison und zuletzt in der Vorwoche bei der desaströsen 24:35-Niederlage bei Regionalliga-Primus Concordia Delitzsch.