Der Zweitliga-erfahrene Pascal Ebert gehört zur sportlichen Leitung der Burgenländer. Wie er Coach Fabian Kunze unterstützt und warum er am Samstag gegen Aschersleben nicht erneut Notnagel spielen muss.

Worum sich Ex-Profi beim HCB alles kümmert und was den Club gegen die „Alligatoren“ erwartet

Pascal Ebert, hier in einer früheren (Drittliga-)Partie, gehört zur sportlichen Leitung des HCB und half zuletzt in Delitzsch auch als Aktiver, auf der Linksaußenposition, aus.

Naumburg. - Wenn Not am Mann ist, kann er nicht Nein sagen: Pascal Ebert ist bereits drei Mal eingesprungen, als den Burgenländern die Linksaußen ausgegangen sind. Das erste Mal im Januar 2024 in der 3. Liga, dann in der Abstiegs-Relegation gegen seinen Ex-Verein SV Plauen-Oberlosa am Ende der vergangenen Saison und zuletzt in der Vorwoche bei der desaströsen 24:35-Niederlage bei Regionalliga-Primus Concordia Delitzsch.