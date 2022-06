Wolf-Gang an der Unstrut

Balgstädt - Zwei Fotos sind es, die derzeit hier und da die Runde machen - und jeder, der sie sieht, will keinen Zweifel aufkommen lassen: der Vierbeiner auf dem Bild ist ein Wolf. Ein Foto zeigt das Tier auf den Unstrutwiesen bei Balgstädt vor der Kulisse des Klosters Zscheiplitz, das andere an einem Parkplatz in Naumburg-Almrich. Und tatsächlich ist es nicht etwa ein wolfsähnlicher Hund, sondern Isegrim - ob ein und derselbe, ist unklar, wie das Wolfkompetenzzentrum Iden (WZI) verdeutlicht. Beide Fotos sind am 8. März entstanden.

