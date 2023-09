Frank Hensel holt sich die 50 Euro. Steinbacher Uwe Buffi bleibt in der Gesamtwertung vorn.

Wochensieg in der zweiten Runde geht nach Punkewitz

Frank Hensel aus Punkewitz hat sich in dieser Woche die 50 Euro des Tippspielsiegers geholt.

Naumburg - Frank Hensel hat die zweite Runde des neuen regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH Naumburg gewonnen. Der 42-jährige Punkewitzer, der in Thüringen eine Wurstfabrik leitet, kam als Einziger der insgesamt mehr als 350 Tipper auf elf Punkte. Zweite der Wochenwertung wurde Sophie Schimpfermann aus Schmerdorf mit zehn Zählern. Der Gesamteinzelsieger darf sich am Ende der Hinrunde auf einen 500-Euro-Gutschein für Euronics XXL in Naumburg freuen.

Resultate/Frank Hensels Tipps:

TSV Leuna - SC Naumburg 3:1/1:2

Herrengosserstedt - Wengelsdorf 4:2/3:1

Eintracht Kreisfeld - FC RSK Freyburg 7:1/0:2

VfB Oberröblingen - BSC Laucha 2:2/2:1

FSV Klosterhäseler - BW Bad Kösen II 2:2/2:2

SV Mertendorf - FC RSK Freyburg II 5:2/3:1

Schönburg/Possenhain-Leißling - Nebra II 4:0/3:2

Lossa/Rastenberg - SG ZW Karsdorf 3:1/3:1

Bad Bibra/Saubach - Großkorbetha 5:2/1:2

Naumburg II - Blau-Weiß Bad Kösen 4:1/3:1

Stand der Gesamtwertung:

1. Uwe Buffi (Steinbach) 25

2. Frank Schimpfermann (Schmerdorf) 22

3. Ute Romahn (Naumburg) 21

4. Martin Köhler (Weißenfels) 20

4. Tobias Wenzel (Weißenfels) 20

4. René Hamann (Eckartsberga) 20

4. Maik Steinbrück (Prittitz) 20

8. Juliane Gorn (Freyburg) 19

8. Andreas Standtke (Tagewerben) 19

8. Matthias Große (Hassenhausen) 19

8. Frank Bornschein (Reinsdorf) 19

8. Kai Vollrath (Rastenberg) 19

8. Frank Kralowetz (Naumburg) 19

8. Lars Wagner (Bad Sulza) 19

8. Dirk Bornschein (Reinsdorf) 19

8. Tobias Krzmarik (Klosterhäseler) 19

Bestes Team der zweiten Runde waren Sophie, Krista und Frank Schimpfermann aus Schmerdorf mit 8,0 Punkten im Schnitt. Führende der Gesamtwertung sind Uwe und Astrid Buffi aus Steinbach (20,0). Die beste Mannschaft erhält am Ende der Saison einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Teamwork-Sporthaus F.C.Röder. (tok)