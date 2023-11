Wochensieg in der zehnten Runde geht nach Naumburg

Naumburg. - Stefan Graul hat die zehnte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH Naumburg gewonnen. Der 35-jährige Naumburger kam als einziger auf zehn Punkte. Diese reichten, weil aufgrund von kurzfristigem Heimrechttausch nur sieben Partien in die Wertung kamen. Graul arbeitet bei der Lauchaer Firma E-Service-Check und spielt für die Alten Herren des SC Naumburg Fußball.

Der Gewinner der Tippspiel-Gesamteinzelwertung darf sich am Ende der Hinrunde auf einen 500-Euro-Gutschein für Euronics XXL in Naumburg freuen. Hier führt Uwe Buffi aus Steinbach nach einer schwachen Runde nur noch ganz knapp.

Resultate/Stefan Grauls Tipps:

SV Kelbra - SC Naumburg 1:1/1:2

Blau-Weiß Bad Kösen - SV Braunsbedra 1:1/1:1

FC RSK Freyburg - Romonta Stedten 4:1/1:1

Eintracht Kreisfeld - BSC Laucha 1:3/1:3

Naumburg III - Klosterhäseler außer Wertung

SV Mertendorf - Balgstädt/Laucha II 7:0/2:1

SSC Weißenfels III - Schönb./Poss.-Leißl. außer Wertung

Bad Bibra/Saubach - SV Spora 0:1/1:3

Großkorbetha - Baumersroda außer Wertung

1. FC Zeitz II - FC ZWK Nebra 1:0/2:1

Stand der Gesamtwertung:

1. Uwe Buffi (Steinbach) 89

2. Frank Bornschein (Reinsdorf) 88

3. Marc Eschrich (Bad Kösen) 85

4. Jan Stieglitz (Bachra) 83

5. Florian Schlegel (Benndorf) 82

5. Malte Fricke (Gernstedt) 82

7. Ute Romahn (Naumburg) 81

8. Stefanie Hünniger (Naumburg) 80

Bestes Team der neunten Runde war das „FC-Bollwerk“, bestehend aus Andreas Bombach, Jens Reinboth und Matthias Meissner mit 8,33 Punkten im Schnitt. In der Gesamtwertung gab es einen Führungswechsel. „Eintracht-Union“, also Jan Stieglitz und Kai Vollrath, liegen nun vorn. Die beste Mannschaft erhält am Ende der Saison einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder.