In der achten Runde holt sich Jens Werner, Vorsitzender der SG ZW Karsdorf, die 50 Euro.

Naumburg - Jens Werner aus Wetzendorf hat die achte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 39-jährige Zeitsoldat, der als Vorsitzender der SG ZW Karsdorf ehrenamtlich zudem das Sportlerheim seines Vereins betreut, kam als Einziger der insgesamt mehr als 340 Tipper auf 18 Punkte. Den geteilten zweiten Platz belegten Christian Haberzettl, Sabrina Lehwald (beide Freyburg) und René Melzer (Hohen Neuendorf) mit je 16 Zählern. Für den Sieg in der Gesamtwertung – hier bleibt der Naumburger Reiner Töpfer in Führung – gibt es am Ende der Saison eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM.

Resultate/Jens Werners Tipps:

MSV Eisleben - SC Naumburg 3:1/3:1

FC RSK Freyburg - BW Bad Kösen 4:3/3:2

Einheit Halle - BSC 99 Laucha 1:2/1:2

SC Naumburg II - Romonta Stedten 0:3/0:3

ESV Herrengosserstedt - SV Zöschen 0:4/3:1

FSV Klosterhäseler - FC ZWK Nebra II 4:1/5:2

Naumburg III - Schönburg/Possenhain-Leißling 5:1/4:1

Lossa/Rastenberg - Balgstädt/Laucha II 4:0/6:1

Nessa/Teuchern - Baumersrodaer SV 7:1/1:2

Bad Bibra/Saubach - FC ZWK Nebra 0:4/0:4

Stand der Gesamtwertung:

1. Reiner Töpfer (Naumburg) 70

2. Markus Konieczny (Memleben) 68

3. Patrick Hausmann (Bad Kösen) 67

3. Frank Ritter (Naumburg) 67

3. Margitta Ronneberger (Pohlitz) 67

6. Patrick Krumbholz (Hassenhausen) 66

6. René Hamann (Eckartsberga) 66

6. Jörg Wege (Laucha) 66

9. Claudia Schröder (Bad Bibra) 65

9. Karsten Haberzettl (Freyburg) 65

9. Hans-Ulrich Preller (Naumburg) 65

Bestes Team der Gesamtwertung sind nun die „WesleyCrushers“ (Karsten und Christian Haberzettl aus Freyburg) mit 63,5 Zählern im Schnitt. In der achten Runde waren erneut „HelDie“ (Helmut Pohle/ Possenhain, Dietmar und Margitta Ronneberger/Pohlitz) mit 13.33 Punkten die Besten. Für den Sieg in der Mannschaftsgesamtwertung gibt es am Saisonende einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder. (tok)