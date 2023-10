Naumburg - Stefan Förster hat die achte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH Naumburg gewonnen. Der 32-jährige Freyburger kam wie Florian Schlegel aus Benndorf und Fabienne Richter aus Hassenhausen auf 14 Punkte, hatte aber Glück beim Losen. Förster, der als Hausmeister in einem Pflegeheim seiner Heimatstadt arbeitet, feierte wegen anhaltender Personalprobleme beim FC RSK kürzlich erst sein Comeback in der ersten Mannschaft der Freyburger. „Dabei habe ich mir aber gleich das Innenband gerissen. Das war ein kurzes Glück“, so Förster, der als Übungsleiter zusammen mit Robert Jesswein die A-Junioren seines Clubs betreut. Der Gesamteinzelsieger des Tippspiels darf sich am Ende der Hinrunde auf einen 500-Euro-Gutschein für Euronics XXL in Naumburg freuen.

Resultate/Stefan Försters Tipps:

Gleinaer SV - Langendorf/WFV 0:9/2:4

R’werben/M’werben - SV Mertendorf 0:4/1:2

SV Kaiserpfalz - Motor Zeitz 2:1/1:3

Blau-Weiß Borau - BSC 99 Laucha 0:2/0:2

Balgstädt/Laucha II - Naumburg III ausgefallen

FSV Klosterhäseler - RSK Freyburg II 3:0/2:1

SC Naumburg II - ESV Herrengosserstedt 3:0/3:0

Lossa/Rastenberg - Nessa/Teuchern 1:1/1:1

Baumersrodaer SV - FC RSK Freyburg 0:3/0:1

Blau-Weiß Grana - SV Spora 1:2/1:3

Stand der Gesamtwertung:

1. Uwe Buffi (Steinbach) 77

2. Stefanie Hünniger (Naumburg) 72

3. Rainer Hoyer (Freyburg) 71

4. Florian Schlegel (Benndorf) 70

4. Ute Romahn (Naumburg) 70

6. Frank Bornschein (Reinsdorf) 69

7. Marc Eschrich (Bad Kösen) 68

8. Friedrich Blödtner (Querfurt) 66

8. Malte Fricke (Gernstedt) 66

8. Jörg Stengler (Bad Kösen) 66

8. Frank Schimpfermann (Schmerdorf) 66

Bestes Team der achten Runde waren Fabienne, Ines und Heiko Richter aus Hassenhausen mit durchschnittlich 12,33 Zählern. In der Gesamtwertung bleiben Uwe und Astrid Buffi aus Steinbach mit nunmehr 68,0 Punkten im Schnitt vorn. Die beste Mannschaft erhält am Ende der Saison einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder.