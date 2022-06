Wochensieg geht nach Freyburg

Naumburg - Marcel Rosenberg hat die neunte Runde des Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 26-jährige Freyburger kam als Einziger der mehr als 300 Tipper auf 17 Punkte. Rosenberg, der als Tischler in Leißling arbeitet, gehört zum Landesklasse-Kader des FC RSK Freyburg, ist aber derzeit wegen eines Handmittelbruchs außer Gefecht. „In der kommenden Saison greife ich aber wieder an“, so der Wochensieger. In der Gesamtwertung hat sich Lutz Oertels Vorsprung von sieben auf zwei Zähler reduziert.

Resultate/Marcel Rosenbergs Tipps:

Rot-Weiß Weißenfels - SC Naumburg 1:3/1:3

BSC Laucha - SSC Weißenfels II 1:0/2:1

Herrengosserstedt - Großgrimma 5:1/2:0

Burgwerben - FC RSK Freyburg 1:2/1:2

Bad Kösen II - Bad Bibra/Saubach 3:0/1:3

SV Kaiserpfalz - Lossa/Rastenberg II 2:1/2:1

BW Bad Kösen - Lossa/Rastenberg 5:0/3:1

FC ZWK Nebra - TSV Großkorbetha 1:2/2:1

Eintracht Profen - SC Naumburg II 0:1/1:2

SV Kretzschau - SV Mertendorf 2:4/1:3

Stand der Gesamtwertung:

1. Lutz Oertel (Zscheiplitz) 86

2. Christian Schüler (Naumburg) 84

3. Nico Schiele (Rastenberg) 82

3. Collin Grieser (Herrengosserstedt) 82

5. Enrico Schieck (Tagewerben) 80

5. Daniel Helbig (Gleina) 80

5. Stefan Müller (Benndorf) 80

8. Hardy Lustig (Weischütz) 79

9. Marcus Müller (Eckartsberga) 78

9. Carla Oertel (Zscheiplitz) 78

9. Jonas Weise (Freyburg) 78

9. Lucas Hoffmann (Weischütz) 78

Bestes Team der Gesamtwertung ist mit nunmehr 74,0 Zählern „HelDie“ (Dietmar und Margitta Ronneberger aus Pohlitz sowie Helmut Pohle aus Possenhain).