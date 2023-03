Lars Wagner hat die dritte Runde des neuen regionalen Fußball-Tippspiels von Naumburger Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 38-jährige IT-Systemelektroniker, der beim Landesschulamt in Halle arbeitet, kam als Einziger der mehr als 350 Mitspieler auf 15 Punkte und verwies Marius Christiani aus Nebra und den Weischützer Heiko Broneske (je 13) auf den geteilten zweiten Platz der Wochenwertung. Der Nebraer Wagner, der inzwischen nach Bad Sulza gezogen ist, aber noch für die „Alten Herren“ des FC ZWK kickt, setzte sich indes auch an die Spitze der Gesamtwertung. Deren Sieger darf sich am Saisonende auf einen 500-Euro-Gutschein für Euronics XXL in Naumburg freuen.

Resultate/Lars Wagners Tipps:

SC Naumburg - SV Kelbra 2:0/2:0

ESG Halle - ESV Herrengosserstedt 0:2/2:1

Gleinaer SV - SG ZW Karsdorf 2:0/2:0

SC Naumburg III - FC RSK Freyburg II 0:1/1:2

SV Mertendorf - VSG Löbitz 2:2/3:0

FC RSK Freyburg - BSC Laucha 2:2/2:1

SC Naumburg II - SV Kretzschau 3:0/3:0

Burgwerben/RWW II - ZWK Nebra 0:7/0:3

Baumersrodaer SV - TSV Großkorbetha 1:1/1:1

Osterfeld - Lossa/Rastenberg 1:1/0:2

Stand der Gesamtwertung:

1. Lars Wagner (Bad Sulza) 27

1. Christian Schüler (Naumburg) 27

1. Christian Schimske (Naumburg) 27

4. Paul Schulze (Nebra) 26

5. David Naujoks (Löbitz) 25

5. Steve Flechtner (Gröst) 25

5. Jörg Wege (Laucha) 25

8. Ralf Kretzschmar (Nebra) 24

8. Marius Christiani (Nebra) 24

8. Andreas Richter (Punschrau) 24

In der Teamwertung führt jetzt „BMG1900“ - das sind Jörg und Daniel Wege (Laucha/Essen) - mit 23,5 Punkten im Schnitt. Beste Mannschaft der Wochenwertung war die Familie Broneske aus Weischütz (10,67). Der Gesamtsieger erhält am Ende der Saison einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Teamwork-Sporthaus F.C.Röder.