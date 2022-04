Wochensieg geht diesmal nach Eckartsberga

Naumburg/Eckartsberga - Steven Goebel aus Eckartsberga hat die dritte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Naumburger Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 40-jährige Maurer kam wie Evi Hofmann (Bad Sulza), Jörg Stengler (Bad Kösen) und Frank Ritter (Naumburg) auf elf Zähler aus nur sieben Partien, hatte aber Glück beim Losen. Goebel spielte einst selbst in Eckartsberga Fußball; heute drückt er dem ESV Herrengosserstedt, dessen beiden knappen Siege am Osterwochenende er ziemlich genau vorhergesagt hat, ebenso die Daumen wie dem Bundesligisten Borussia Dortmund. In der Tippspiel-Gesamtwertung liegt nun ein Duo punktgleich vorn. Der Sieger oder die Siegerin erhält am Saisonende einen 500-Euro-Gutschein für Euronics XXL in Naumburg.

Resultate/Steven Goebels Tipps:

SC Naumburg - RW Alsleben ausgefallen

Großkorbetha - BW Bad Kösen abgesagt

SV Mertendorf - SC Naumburg II 0:0/1:1

Lossa/Rastenberg - SV Burgwerben 1:0/2:1

Profen - ESV Herrengosserstedt 0:1/1:2

1. FC Zeitz - SV Spora 3:0/2:2

Eintr. Bornitz - Wacker Wengelsdorf 2:3/1:2

Bad Kösen II - SSC Weißenfels III abgesagt

Herrengosserstedt - RSK Freyburg 3:2/1:0

SV Großgrimma - SV Burgwerben 1:2/0:1

Stand der Gesamtwertung:

1. Daniel Helbig (Gleina) 31

1. Udo Rackowitz (Naumburg) 31

3. Toni Schröder (Kirchscheidungen) 29

3. David Naujoks (Löbitz) 29

3. Karsten Haberzettl (Freyburg) 29

3. Louis Selig (Naumburg) 29

7. Maik Krähling (Naumburg) 28

7. Ute Romahn (Naumburg) 28

7. Lutz Oertel (Zscheiplitz) 28

7. Rick Janecke (Großkorbetha) 28

7. Florian Schlegel (Benndorf) 28

Bestes Team der Gesamtwertung sind mit nunmehr im Durchschnitt 25,5 Punkten weiter die „Wesley Crushers“: Karsten und Christian Haberzettl aus Freyburg. Die beste Mannschaft erhält am Ende der Saison einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Teamwork-Sporthaus F.C.Röder.

Mehr Informationen, Anmeldung und Tipp-Abgabe im Internet unter: www.kicktipp.de/tageblatt