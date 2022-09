Wochensieg geht an junge Mutter aus Naumburg

Fabienne Richter holt sich in der dritten Runde die 50 Euro.

Naumburg - Fabienne Richter aus Naumburg hat die dritte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Naumburger Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Die Erzieherin, die nach der Geburt ihrer Tochter Elina Mira zurzeit jedoch in Elternzeit ist, hat am Mittwoch ihren 24. Geburtstag gefeiert. Sie kam als Einzige der mehr als 340 Tipper auf 16 Punkte. Dahinter folgten ihr Vater Heiko Richter aus Hassenhausen (15) sowie Franziska Schwabe aus Naumburg und Lukas Eckardt aus Memleben (je 14). Der Gesamteinzelsieger darf sich auf einen 500-Euro-Gutschein für Euronics XXL in Naumburg freuen.

Resultate/Fabienne Richters Tipps:

BSC 99 Laucha - Turbine Halle 1:2/1:2

TSV Leuna - SC Naumburg 1:2/0:1

1. FC Zeitz - SV Kelbra 4:1/0:2

RW Weißenfels - VfB Sangerhausen 1:1/1:1

Schönburg/Possenhain/Leißling - 1. FC Zeitz II 0:4/0:4

SV Kaiserpfalz - Burgwerben/RWW II 1:1/0:3

Gleinaer SV - ESV Herrengosserstedt 0:7/0:4

VfB Zeitz/Rasberg - Lossa/Rastenberg 3:5/0:2

Eintracht Bornitz - SC Naumburg II 1:7/0:5

Karsdorf - Großgrimma/Hohenmölsen 1:4/0:5

Stand der Gesamtwertung:

1. Stephan Lifzik (Naumburg) 36

2. Pascal Heinemann (Naumburg) 33

2. Oliver Oswald (Kistritz) 33

4. Jürgen Töpfer (Eulau) 32

4. Peggy Beier (Freyburg) 32

6. Maik Seifarth (Naumburg) 31

6. Hannes Lißon (Weißenfels) 31

6. Beatrice Eichstädt (Bad Bibra) 31

6. Sven Heider (Gößnitz) 31

10. Martin Sturm (Freyburg) 30

10. Thomas Gradowski (Bad Kösen) 30

10. Michael Selig (Naumburg) 30

10. Klaus Wege (Görlitz) 30

10. Matthias Winter (Karsdorf) 30

Bestes Team der dritten Runde war „lillifee“ (Ines, Heiko und Fabienne Richter aus Hassenhausen/ Naumburg) mit 13,67 Zählern im Schnitt. In der Gesamtwertung führen Klaus und Max Wege (Görlitz/Leipzig) alias „vonwegen“ mit 29,0 Punkten. Die beste Mannschaft erhält am Ende der Saison einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Teamwork-Sporthaus F.C.Röder.

