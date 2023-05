Naumburg - Jens Diener aus Freyburg hat die neunte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Naumburger Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 33-jährige Anlagenmonteur für Klima/Heizung/Sanitär, der für die Firma Sünkel arbeitet, ist langjähriger Torjäger des FC RSK und hilft, so gut es geht, noch immer in den Männerteams seines Vereins aus. Diener kam in dieser Woche als Einziger auf 15 Punkte. Der Sieger der Tippspiel-Gesamtwertung darf sich am Saisonende auf einen 500-Euro-Gutschein für Euronics XXL in Naumburg freuen.

Resultate/Jens Dieners Tipps:

SV Sennewitz - SC Naumburg 1:3/1:3

Braunsbedra - Herrengosserstedt 2:1/2:1

ESG Halle - BSC Laucha 0:2/1:1

Bad Bibra/Saubach - ZWK Nebra II 7:0/2:0

SG ZW Karsdorf - RSK Freyburg II 0:1/1:3

Klosterhäseler - Herrengosserstedt II ausgefallen

SC Naumburg II - FC ZWK Nebra 1:1/1:1

Baumersroda - Burgwerben/RWW II 9:0/2:0

Eintracht Profen - Lossa/Rastenberg 3:3/1:1

Blau-Weiß Bad Kösen - Wacker Wengelsdorf 2:3/1:2

Stand der Gesamtwertung:

1. Christian Schimske (Naumburg) 79

2. Alexander Hörig (Bad Bibra) 74

3. David Naujoks (Löbitz) 72

3. Michael Neuhauß (Rastenberg) 72

3. Andreas Richter (Punschrau) 72

6. Frederik Höhne (Klosterhäseler) 68

6. Hannah Töpfer (Naumburg) 68

6. Lukas Töpe (Wangen) 68

9. Lars Wagner (Bad Sulza) 67

9. Beatrice Eichstädt (Bad Bibra) 67

In der Teamwertung liegt „Reaktor“ (das sind der Naumburger Christian Schimske und der Eulauer Mirko Töpfer) mit nunmehr 69,0 Punkten im Schnitt weiter an der Spitze. Der Gesamtsieger erhält am Ende der Saison einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Teamwork-Sporthaus F.C.Röder. (tok)