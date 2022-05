Wo einst ein beliebtes Gasthaus stand, werden bald Ziegen weiden.

Idyllische Landschaft: Blick vom Silberberg in Schieben in Richtung Saale. Die Gegend ist Teil eines Flora-Fauna-Habitat-Gebiets.

Schieben - Nur noch wenig erinnert an das einst beliebte Gasthaus „Zum blauen Hecht“ in Schieben. Idyllisch in malerischer Landschaft unweit der Saale gelegen, zog es bis zum Beginn der 1970er-Jahre unzählige Ausflügler an. Der Hof verfügte über Brau-, Fischerei- und Schankrechte. Eine nahe gelegene Fähre setzte noch bis ins 20. Jahrhundert hinein Gäste über die Saale (siehe auch Beitrag. Geblieben sind Erinnerungen, historische Ansichtskarten und spärliche Steinreste auf einem überwachsenen Areal.