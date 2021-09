Wo Bürger etwas bewegen

Naumburg - Corona-Pause: Von den seit Monaten geltenden Einschränkungen ist auch der Naumburger Bürgerverein nicht verschont geblieben. Projekte konnten nicht beginnen, teils ruhte die Arbeit, die Kommunikation war erschwert. Nun jedoch startet der einst auf Anregung von Dompropst Waldemar Schewe gegründete Verein wieder neu. Und das mit gleich zwei Mitgliederversammlungen für die Jahre 2021 und 2022, wie Vorsitzende Susanne Heinisch berichtet. Bei dem Doppel-Treffen, das Anfang September stattfand, wurde zum einen ein neuer Vorstand gewählt, zum anderen ging es um konkrete Vorhaben, die teils bereits in den nächsten Tagen beginnen.

Dem neuen Führungsgremium des komplett ehrenamtlich tätigen Vereins gehören nun neben Susanne Heinisch deren Stellvertreterin Kerstin Hirschfeld sowie Olaf Döring, Andreas Dorn und Henning Jaworski an. Damit sei das für vier Jahre gewählte Gremium etwas verjüngt worden, wie Susanne Heinisch berichtet. Doch Ehrenamtler wissen: Ein Vorstand allein macht noch keinen Verein. Der hat, wie viele Aktionen und Projekte der Vergangenheit zeigen, rührige Mitglieder; dennoch ist Verstärkung willkommen. „Wir möchten vor allem junge Menschen ermuntern, im Verein mitzuwirken und sich aktiv in unsere Arbeit einzubringen“, wirbt die Vorsitzende.

Stadtpark-Projekt

So können die Lesepaten, die Grundschüler beim Lesenlernen unterstützen und die für ihr überaus erfolgreiches Wirken bereits mit dem Tageblatt/MZ-Wenzelspreis geehrt wurden, weitere Mitstreiter gut gebrauchen. „Gerade jetzt, da etliche Schüler durch den coronabedingten Distanzunterricht Nachholebedarf haben, ist es wichtig, diesen zu helfen“, weiß die Vereinsvorsitzende. Interessenten, die sich zutrauen, mit Kindern regelmäßig zu lesen, sollten sich deshalb bei ihr melden.

Weiter verfolgen will der Verein auch das Stadtpark-Projekt. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung sowie weiteren Gruppen soll der Park unter Aspekten der Nutzerfreundlichkeit und der Ökologie neu gestaltet werden. „Wir sind weiter dran am Vorhaben Bücherzelle, in der Bücher getauscht und soziale Kontakte geknüpft werden können, sowie am Projekt Parkranger beziehungsweise Streetworker, der zusätzlich zur Stadtverwaltung den Park betreut“, berichtet Vorstandsmitglied Olaf Döring. Auch hier habe Corona für Stillstand gesorgt.

Der dritte Strang der ehrenamtlichen Tätigkeit des Vereins gilt der Architektur- und Umweltbildung im Zusammenhang mit dem Architektur- und Umwelthaus. Hier sind zwei Projekte geplant (siehe Beitrag „Noch freie Plätze“) sowie in den Herbstferien der Theaterworkshop „Superheldinnen“ in Zusammenarbeit mit dem Theater Naumburg. Im Architektur- und Umwelthaus hat der Verein außerdem inzwischen eine Werkstatt und eine kleine Töpferei einrichten können (wir berichteten).

Erwachsene sind eingeladen, dort mitzuwirken. So bildet sich derzeit eine Gruppe, die sich regelmäßig zum Töpfern treffen will. Auch ein „Reparier-Café“ soll im Haus eingerichtet werden. Hierfür sucht der Verein Interessenten, die die Betreuung übernehmen möchten. Außerdem sind noch gebrauchsfähige Werkzeuge und Maschinen sowie eine Werkbank willkommen, die anderswo nicht mehr benötigt werden.

Erreichbar ist der Bürgerverein per Telefon unter 03445/75 72 90 oder mail@naumburger-buergerverein.de

Noch freie Plätze

Vom 8. bis 10. Oktober wird im Architektur- und Umwelthaus in Naumburg ein Lego-Bau-Wochenende unter dem Motto „Wir bauen eine Legostadt“ für Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren stattfinden. An diesen Tagen wird eine Stadt aus Lego-Steinen entstehen, die dann am 10. Oktober der Öffentlichkeit auf einer 48 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche von präsentiert wird. Die Stadt Naumburg, der Verein Deutscher Ingenieure und der Naumburger Bürgerverein unterstützen das Projekt. Für alle drei Tage beträgt der Unkostenbeitrag zwölf Euro pro Kind. Gesucht werden zudem für Sonntag ab 12 Uhr Helfer zum Abbau.

„Von Steinen und Sauriern - eine künstlerische Zeitreise“ ist das Halbjahresprojekt überschrieben, das vom Maler Matthias Schöneburg betreut wird. Zu ihm sind interessierte Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren in das Architektur- und Umwelthaus in Naumburg eingeladen. Das Projekt startet am 5. Oktober und endet am 11. März 2022. Die Schüler sind eingeladen, die Welt des Trias-Zeitalters auf vielfältige Weise zu entdecken. So führt eine Exkursion in den Geo-Naturpark nach Nebra, um dort zu klären, ob in früheren Zeiten Dinosaurier durch die hiesige Landschaft stapften. Die Teilnehmer treffen sich dienstags jeweils von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Architektur- und Umwelthaus in Naumburg, Wenzelsgasse 9, außer in den Ferien. Das Projekt wird gefördert durch den Bundesverband Bildender Künstler und ist kostenlos.

Anmeldungen für beide Projekte und weitere Informationen: Telefon 03445/2 61 89 60 oder E-Mail info@auh-naumburg.de