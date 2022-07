Wo andere Menschen Urlaub machen, fährt Tim Apolle Rennen

Enduro-Pilot aus dem Burgenlandkreis durchquert in Arizona und Utah bizarre Fels- und Wüstenlandschaft.

Der Billrodaer Enduropilot Tim Apolle in der Bilderbuchlandschaft Arizonas vor dem Auftakt der US-amerikanischen Rennserie AMA in Page, wo er Rang acht belegte.

Page/Billroda - Grand Canyon, Monument Valley und andere Sehnsuchtsorte liegen gleich um die Ecke. Touristen aus aller Welt pilgern in diese Bilderbuchkulisse der US-Bundesstaaten Arizona und Utah, die faszinierende Einblicke in die Erdgeschichte bieten. Erosion und Verwitterung haben hier in Jahrmillionen ganze Arbeit geleistet und einige der spektakulärsten Landschaften dieses Planeten erschaffen.