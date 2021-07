Winzerfest in Ehraubergen?

Freyburg - Dass sie zum zweiten Mal in Folge kein richtiges Winzerfest bekommen, an diesen traurigen Gedanken haben sich die Freyburger schon lange gewöhnt. Doch können sie sich nun vielleicht auf eine halbe Version freuen. Wenngleich Sandra Polomski-Woithon, Pressesprecherin des hiesigen Weinbauverbandes, des Veranstalters, noch vorsichtig ist: „Wir wollen noch nicht allzu viel Werbung machen. Denn natürlich könnte uns die Corona-Entwicklung wieder einen Strich durch die Planungen machen.“

Die neuen Pläne sehen ein Winzerfest wie gewohnt am zweiten Septemberwochenende, diesmal also am 10./11./12. September, vor. An dieser Tradition will man nicht rütteln. Der Ablauf und Festbereich wäre aber ein anderer. „Es ist vorgesehen, die Straße in den Ehraubergen von Freitag bis Sonntag abzusperren und dort analog zum Wein-Frühling zu feiern.“ Weinstände soll es dort geben, Händler und Gastronomen dürfen ihre Waren feilbieten und Straßenmusikanten aufspielen. Eine Bühne wird es aber lediglich im Herzoglichen Weinberg geben, wo dann am Winzerfest-Sonntag auch die Proklamation der neuen Weinkönigin stattfinden soll. „Da sicher viel mehr Menschen diesen Akt sehen wollen, als wir in den Herzoglichen Weinberg reinlassen dürfen, wird die Proklamation zusätzlich im Internet übertragen“, so Sandra Polomski-Woithon.

Es soll ein kleines und schönes Fest vor allem für alle Einheimischen werden. Sandra Polomski-Woithon

Sandra Polomski-Woithon ist Pressesprecherin des Weinbauverbandes Saale-Unstrut. (Foto: Torsten Biel)

Überhaupt werde man auch für das Straßenfest im Vorverkauf eine limitierte Zahl von Eintrittskarten verkaufen. Auch wenn sich die Corona-Lage derzeit entspannter präsentiert, muss der Weinbauverband den Behörden ein coronakonformes Hygienekonzept präsentieren, und dazu werden Abstandsregelungen und eben auch begrenzte Gästezahlen gehören. „In den Ehraubergen ist ja aber genügend Platz zum Entzerren, und wir wollen den Vorverkauf auch so gestalten, dass es vor allem ein kleines und schönes Fest für alle Einheimischen wird“, so die Sprecherin. Auch bei der Auswahl der Künstler will man viel Wert auf Regionalität legen.

Sandra Polomski-Woithon selbst freut sich vor allem auf die neue Weinkönigin, die in ihrer Vorstellung gegenüber der Jury einen außergewöhnlich guten Eindruck gemacht zu haben scheint. Aber auch auf die amtierende Majestät, Annemarie Triebe, hält sie große Stücke. „Annemarie wird ja eine Woche nach dem Winzerfest in Neustadt an der Weinstraße zum Vorentscheid um die Deutsche Weinkönigin antreten, und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass sie es ins Finale, das dann eine Woche später stattfindet, schaffen wird.“ Triebe war im Jahr 2019 an Saale und Unstrut gekrönt worden, wobei die Amtszeit der Würchwitzerin in 2020 pandemiebedingt um ein Jahr verlängert wurde.