Marlene Raddei, Geschäftsführerin von Euronics XXL in der Domstadt, und Mitarbeiter Luca Sapparth, der in seiner Freizeit für die dritte Mannschaft des SC Naumburg kickt, präsentieren den Hauptpreis des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ - und eine der Möglichkeiten, für die der Sieger oder die Siegerin der Gesamtwertung den Gutschein dann einlösen kann.

Naumburg - Als hätten wir’s geahnt: Eigentlich war ja bereits das vergangene Fußballwochenende dafür prädestiniert gewesen, den Start in das neue regionale Tippspiel unserer Zeitung zu vollziehen. Schließlich hatten genügend Pokal- und Nachholpunktspiele auf dem Plan gestanden. Doch die Entscheidung, noch zu warten und mit dem offiziellen Rückrundenstart am ersten März-Wochenende wieder in das Tippspielgeschehen einzusteigen, erwies sich als goldrichtig. Schließlich konnten am zurückliegenden Wochenende lediglich die Landesklasse-Kicker des ESV Herrengosserstedt ein Pflichtspiel bestreiten (1:4 gegen Leuna).

In der Hoffnung, dass dieses Mal das Wetter und damit die Platzverhältnisse in der Saale-Unstrut-Finne-Region mitspielen werden, gehen wir nun also mit der ersten Runde dieses Kalenderjahres in die Vollen. Der Modus unseres Tippspiels ist der altbewährte. Jede Woche kann man die Ergebnisse von zehn Partien mit Beteiligung hiesiger Männerteams vorhersagen. Für den richtigen Sieger gibt es einen Punkt, wenn die Tordifferenz stimmt zwei Zähler und für das korrekte Resultat sogar drei Punkte.

Tradition ist auch das Zauberwort bei den Sponsoren und Preisen: Für den Wochensieg schütten wir erneut jeweils 50 Euro, spendiert von der BRU Security GmbH Naumburg, aus. Gibt es mehrere punktgleiche Tipperinnen oder Tipper an der Spitze der Wochenwertung, entscheidet das Los. Der Gewinner oder die Gewinnerin der Gesamteinzelwertung erhält am Saisonende einen 500-Euro-Gutschein für Euronics XXL in Naumburg. Und das beste Team wird wieder mit einem 100-Euro-Gutschein für das Teamwork-Sporthaus F.C.Röder in Freyburg belohnt. Bei Punktgleichheit an der Spitze in den beiden Gesamtwertungen entscheidet am Ende ein Stechen.

Titelverteidiger sind der „Alt-Internationale“ Jürgen Töpfer aus Eulau sowie das aus Balgstädt stammende Vater-Sohn-Duo Klaus und Max Wege, das inzwischen in Görlitz beziehungsweise Leipzig lebt (wir berichteten).

Wer noch nicht bei unserem Tippspiel angemeldet ist, kann jederzeit einsteigen. Auch neue Teams können natürlich unter www.kicktipp,de/tageblatt gebildet werden.

Die Ansetzungen der ersten Runde

FC RSK Freyburg - TSV Leuna

BSC 99 Laucha - Wacker Wengelsdorf

SC Naumburg III - Gleinaer SV

Baumersroda II/Burgscheidungen - Lossa/Rastenberg II

FSV Klosterhäseler - LSG Goseck

SV Mertendorf - Teuchern/Nessa II

FC ZWK Nebra - Großgrimma/Hohenmölsen

SC Naumburg II - TSV Großkorbetha

Grün-Gelb Osterfeld - Baumersrodaer SV

Lossa/Rastenberg - SV Kretzschau