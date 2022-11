Winter legt im Burgenlandkreis Verkehr lahm

Am Kirchberg in Bad Kösen sorgte Straßenglätte dafür, dass Lastwagen zum Stehen kommen. Auch anderenorts gab es Behinderungen.

Stößen - Drei Zentimeter Schnee, einige Minusgrade und Start in die neue Woche: Der Winter hat am Montagmorgen in Teilen des Burgenlandkreises für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Außerdem ereigneten sich insgesamt 16 Unfälle, die teils mit Schnee- und Eisglätte und zum Teil widrigen Sichtverhältnissen im Zusammenhang stehen.