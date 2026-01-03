Patrick Zier ist Landwirt, Lauf-Enthusiast und Vereinsvorsitzender der LG Rudelsburg sowie ein Familienmensch durch und durch: Hier verrät der Vater einer neun Kinder zählenden Patchwork-Familie, was er im ersten Monat des Jahres 2026 privat und beruflich so alles vorhat.

Seine mit nur 225 Gramm Gewicht ultraleichten Laufschuhe mit Stollen-Profilsohle hat sich Patrick Zier extra für den „Winter-Cross“ gekauft.

Priessnitz/Stoessen - So sehr man mit „Etikettierungen“ von Personen vorsichtig sein, diese nicht auf bestimmte Aspekte reduzieren sollte, tritt man Patrick Zier sicher nicht zu nahe, wenn man ihn zuallererst als Landwirt, Sport-Begeisterten und Vater einer neun Kinder zählenden Patchwork-Familie vorstellt. Und so ist es denn auch kein Wunder, dass der 45-Jährige, der Tageblatt/MZ ein wenig über seine Pläne im ersten Monat des neuen Jahres verrät, rund um den Jahreswechsel in all seinen drei genannten (Haupt-)Rollen gefragt war.