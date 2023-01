Lkw-Fahrer bremst, Fahrzeug kippt in Böschung

Nachdem Rehwild bei Altenroda über die Fahrbahn wechselt, fährt ein Brummi in den Graben. Der Fahrer wird leicht verletzt.

Ein Rehwechsel sorgte am Montag für einen folgenschweren Wildunfall bei Altenroda.

Altenroda/ag - Auf der Bundesstraße 250 nahe Altenroda, einem Ortsteil von Bad Bibra, hat sich am Montagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Lkw in eine Böschung gekippt ist. Der Lkw war aus Richtung Altenroda kommend unterwegs, als plötzlich Rehwild über die Fahrbahn wechselte.

Bei einer Gefahrenbremsung kam das Fahrzeuggespann von der Straße ab, fuhr in den Graben und kippte in eine Böschung, teilte ein Polizeisprecher mit. Bei dem Unfall erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus.