Wie kann Naumburg touristisch zulegen?

Naumburg/Schulpforte - Dass Tourismus für Naumburg ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, ist eine Binsenweisheit, dass er aber mit 22.000 Übernachtungen (ohne Reha-Kliniken) und einem geschätzten Bruttoumsatz von 28 Millionen Euro in 2019 das wichtigste ökonomische Standbein der Stadt sein soll, ist nicht so geläufig. Eine Erhebung des Büros „Project M“, das bereits das Tourismuskonzept für Sachsen-Anhalt erarbeitete, offenbart zumindest genau diese Zahlen. Und das Büro geht davon aus, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist. Naumburg werden im Gegenteil große Wachstumschancen eingeräumt. Im Ortschaftsrat Bad Kösen, der in Schulpforte tagte, hatte „Project M“, das von der Stadt mit dem Erarbeiten einer „Tourismusstrategie“ beauftragt worden war, die Perspektiven für die Branche in Naumburg und den Ortsteilen aufgezeigt.

Erhebliche Defizite

Grundlage dafür sind laut Maik Zießnitz von „Project M“ Online-Befragungen und vor allem Ergebnisse aus Beratungen mit Experten vor Ort, so Vertretern von Hotellerie, Gastronomie, Leistungsanbietern und anderen mehr. „Alle sind sich einig, dass Naumburg noch mehr kann, aber wie, das scheint unklar“, so Zießnitz. Das Strategiepapier soll nun die Richtung weisen.

Laut dessen punktet Naumburg mit einer überaus vorteilhaften Lage in Mitteldeutschland, der Historie samt Welterbe Dom und einer authentischen Weinkultur. Dem gegenüber stünden große Defizite; allem voran das Problem fehlender Fachkräfte, kaum neue Hotellerie, Qualitätsmangel, zu wenig verknüpfte Angebote und ein nicht ausreichendes Marketing. Würden jene Hemmnisse abgebaut, so der Tenor, könnte Naumburg zu einer der wichtigsten Urlaubsdestinationen Deutschlands mit Schwerpunkt Kultur, Weingenuss und Natur werden.

Beschluss nächstes Jahr

Laut Zießnitz ist es realistisch, dass die Zahl der Übernachtungen um sieben bis zwölf Prozent pro Jahr wachsen kann. OB Armin Müller (CDU) ergänzte: „Naumburg ist zurzeit komplett ausgebucht. Wir brauchen weitere Kapazitäten.“ Das veränderte Reiseverhalten und der Dom hätten noch mehr Besucher bei steigender Übernachtungsdauer beschert. Ausländische Fachkräfte könnten den Personalmangel in Hotellerie und Gastronomie mildern. Im Rat wurden Zweifel an den Zahlen laut; vieles Genannte müsse man andererseits sofort abarbeiten, dazu gehöre das Öffnen der Tourist-Info Bad Kösen am Wochenende. Dem stimmte Zießnitz ausdrücklich zu.

Die „Tourismusstrategie“ beinhaltet 14 abzuarbeitende Projekte, die Koordination wird bei der Stadt liegen. Im ersten Quartal ’22 soll sie politisch beschlossen sein.