Wie japanische Farbholzschnitte die französische Avantgarde inspirierte

Das Kunsthaus Apolda Avantgarde zeigt in einer neuen Schau auf, wie japanische Holzschnitte die französischen Avantgarde-Künstler beeinflusst haben. Einer von ihnen war Pierre Bonnard. 1899 entstand sein Werk „Prachtstraße“ - eine von gut 80 Leihgaben aus der Gerstenberg-Sammlung.

Apolda - Herausragend, exquisit - das sind nur zwei der Superlative, mit denen auf die neue Ausstellung im Kunsthaus Apolda Avantgarde aufmerksam gemacht wird. Bis zum 18. Dezember werden in der Villa französische und japanische Werke unter dem Titel „Cézanne. Degas. Matisse. Hokusai. Hiroshige. Utamaro - Der Einfluss des japanischen Holzschnittes auf die französische Avantgarde“ gezeigt - in einem zweiten Anlauf, wohlgemerkt. Bereits im Herbst vorigen Jahres sollte das Kunsthaus für diese Schau seine Pforte öffnen, doch diese blieb der Corona-Maßnahmen wegen geschlossen. Die Apoldaer Herbstausstellung sei seit den vergangenen zwei Jahren nichts Selbstverständliches mehr, betonte kurz vor der Eröffnung Matthias Ameis, Amtsleiter für Wirtschaft, Kultur und Tourismus des Landkreises Weimarer Land. Dass sie ein Jahr später realisiert wird, zeige, wie sehr die Unterstützer hinter dem Kunsthaus stünden. Somit kann sich ein weiteres besonderes Kunsterlebnis in den stets anspruchsvollen Apoldaer Ausstellungsreigen einreihen.