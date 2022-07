Wie Anna und Elsa

Naumburg - Uta - was für ein Name! Jene, die ihn tragen, tun dies voller Stolz. Zu Recht. Immerhin hieß die schönste Frau des Mittelalters Uta - Uta von Ballenstedt. Ihre weithin berühmte Stifterfigur ziert den Naumburger Dom, und in diesem hieß Stiftsdirektor Holger Kunde am Sonnabend die 241 Gäste des diesjährigen Uta-Treffens „Uta prickelnd anders“ willkommen. Die Freude über dieses Wiedersehen nach vierjähriger Pause - zwei Corona geschuldet - stand den Gastgebern wie den angereisten Frauen und Männern ins Gesicht geschrieben. „An Strahlkraft“ habe das Treffen nichts verloren, freute sich auch Naumburgs stellvertretender Oberbürgermeister Lars-Peter Maier, der OB Armin Müller, den „die Pandemie dahingerafft“ habe, Genesungswünsche schickte. Je ein Geschenk hatte er für vier Utas dabei: für die jüngste, die älteste und jene beiden, die bisher keines der Treffen versäumt haben - Uta Brandt und Uta Dehlas.

