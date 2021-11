Wetter beschert Saale-Unstrut-Winzern schwieriges Jahr

Es ist das vierte geringe Erntejahr in Sachsen-Anhalt in Folge.

Herbst in den Schweigenbergen in Freyburg: Das 2021er-Weinjahr an Saale und Unstrut bringt fruchtige Tropfen hervor.

Freyburg - Weinbaupräsident Hans Albrecht Zieger kann durchatmen: „Nach den Wetterextremen in diesem Jahr sind wir insgesamt gesehen mit der Ernte zufrieden.“ Die Weine präsentieren sich mit einer starken Frucht, einem eleganten Körper, sind klar und knackig, so die Einschätzung des Präsidenten des Weinanbaugebietes Saale-Unstrut. Sie unterstreichen den ursprünglichen Gebietstyp, der durch die letzten heißen Jahre fast abhanden gekommen war. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die vom Weinbauverband Saale-Unstrut veröffentlicht wurde.

Tiefer Frost, dann Frühling

Allerdings kann nicht jeder Saale-Unstrut-Winzer zufrieden sein mit dem diesjährigen Jahrgang. Die ungünstigen Witterungsverhältnisse für den hiesigen Weinanbau in diesem Jahr setzten einigen Weingütern zu. Bei ganzen Weinbergen blieb das zarte Grün im Frühjahr durch den tiefen Frost im Winter aus. Ein Blick auf die Vegetationsentwicklung des Jahres 2021 zeigt dies.

So begann der Januar vielversprechend. Mit minus neun Grad war am 17. Januar eine Eisweinlese im Weingut Herzer möglich. Anfang Februar drohte die Weinregion jedoch im Schneechaos zu versinken. 40 Zentimeter zeigte die Mess-Skala. Ähnliche Schneemassen wurden vor zehn Jahren zum letzten Mal erreicht. Darauf folgte extreme Kälte. In der Nacht zum 10. Februar fielen die Temperaturen in einigen Weinlagen weit unter minus 20 Grad. Der tiefste Wert wurde in Auerstedt mit minus 28 Grad gemessen. Und diese Kälte hielt über mehrere Nächte an. Auch vom 13. zum 14. Februar fielen die Temperaturen deutlich ab, so in Burgscheidungen auf minus 25 Grad.

Wenige Tage später - am 21. Februar - begann dann plötzlich der Frühling mit Sonne und 18 Grad. Sehr wechselhaft zeigte sich der gesamte Frühling. März und April standen für beispielhaftes Aprilwetter. Schnee, Frost, Regen und Sonne lösten sich regelmäßig ab. Das Bluten der Reben begann in diesem Jahr erst Ende März. Ab Mitte April regierte kühles unbeständiges Wetter mit Nachtfrösten. Zu diesem Zeitpunkt war die Vegetation bereits rund eine Woche im Verzug. Es war der kälteste April seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Der Mai startete mit 28 Grad und viel Sonne. „Ein spätes Wollestadium und Knospenaufbruch waren in vielen Rebanlagen festzustellen. Der Austrieb begann sehr zögerlich. Die knappe Wasserversorgung der letzten Monate wurde mit 25 Litern Niederschlag aus dem Tief ’Kalte Sophie’ abgemildert. Kalter Wind und Sonne, aber kein Nachtfrost sowie mit Temperaturen von tagsüber bis zu 20 Grad bestimmten die Eisheiligen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Austrieb Mitte Mai zeigte dann immer deutlicher die Schädigungen durch den harten Winterfrost. Kalte Pfingsttage mit nachts sechs Grad und immer noch einer zu trockenen Vegetation beendeten den zu kühlen Mai mit viel zu wenig Sonnenschein.

Der Sommer startete Anfang Juni schwül heiß. Regionale Unwetter mit Starkregen am 5. und 6. Juni ließen die Reben plötzlich rasant wachsen. Trotzdem waren zu diesem Zeitpunkt noch rund 14 Tage Vegetationsrückstand zu verzeichnen. Die Frostschäden in den betroffenen Anlagen zeigten nun im Juni das wahre Ausmaß der Katastrophe. Von 30 bis 40 Prozent Ernteeinbuße musste ausgegangen werden. „Entlang des Unstrut-Tals sind die Schädigungen deutlich stärker als im Saaletal. Teilweise sind ganze Weinberge erfroren. An weniger stark betroffenen Standorten trieben geschädigte Rebstämme über der Veredlung wieder aus und können so wiederaufgebaut werden“, geht aus der Mitteilung weiter hervor.

Blüte teils Mitte Juni

Mitte Juni begann in exponierten Lagen die Weinblüte. Ende Juni fielen rund 20 Liter Regen. Anfang Juli setzte sich der Niederschlag mit regional unterschiedlich hohen Regenmengen fort. Der Traubenschluss in den begünstigten Lagen erfolgte bei den Burgundersorten Mitte Juli. Der aufgebaute Vegetationsrückstand wurde teilweise aufgeholt, jedoch variierte die Entwicklung in den Weinbergen teils erheblich.

Mitte August zeigte das Thermometer endlich die notwendigen Temperaturen um 30 Grad. Allerdings fiel am 22. und 23. August starker Regen: In Freyburg wurden 80 Liter innerhalb von zwei Tagen gemessen. Ende August setzten sich die Niederschläge fort. Die Niederschlagssumme in einzelnen Gemarkungen im August betrug rund 200 Liter.

Weinbaupräsident Hans Albrecht Zieger (Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild)

Der September startete mit ruhigem Herbstwetter: warme Tage um die 22 Grad, kalte Nächte um die acht Grad. Der Lesestart erfolgte in der 36. Kalenderwoche mit den Sorten Solaris, Müller-Thurgau und Silvaner. „Trotz vereinzelt noch niedriger Mostgewichte war durch verstärkten Fäulnisbefall in einigen Lagen bei bestimmten Sorten eine frühe Ernte notwendig. Die Lese konnte in der 42. Kalenderwoche größtenteils abgeschlossen werden“, wird hervorgehoben. Insgesamt sind knackige Säurewerte zu verzeichnen. Die Mostgewichte liegen überwiegend im Qualitätsweinbereich. Die späteren Sorten, wie beispielsweise Burgunder und Riesling, liegen im Prädikatsweinbereich. Auch Spitzengewächse ließ der Jahrgang zu. Diese reifen in den Kellern.

„Die Erntemenge wird für die Saale-Unstrut-Weinregion auf niedrige 44 Hektoliter je Hektar geschätzt. Die Reihe der mengenmäßig geringen Erntejahre an Saale-Unstrut setzt sich nun im vierten Jahr in Folge fort. Die ersten Weine werden bereits abgefüllt. Insgesamt erwartet uns ein guter Qualitätsweinjahrgang. Frische fruchtige Tropfen mit moderatem Alkohol versprechen einen unkomplizierten Trinkgenuss“, kündigt Hans Albrecht Zieger abschließend an. (ag)