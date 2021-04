WETHAUTAL: Ausgeglichene Etat-Bilanz für das Jahr 2009

OSTERFELD. - Da diese Software aber nicht den künftigen Anforderungen gewachsen war, so der Einführung des Systems der doppelten Haushaltsführung (Doppik), werden künftig die Haushalte der VG und ihrer Mitgliedkommunen mit zukunftssicheren Programmen eines Konkurrenzanbieters erstellt. Dagegen hatte der alte Softwarelieferant, wie bereits gemeldet, Widerspruch bei der Vergabestelle des Landesverwaltungsamtes in Halle eingelegt. Der wurde zwar abgewiesen, sorgte aber für eine siebenwöchige Verzögerung bei der Umstellung des Haushaltsrechnungswesens. Als letztes Störmanövers untersagte nun der bisherige Programmanbieter die Nachnutzung der Software, so dass die Jahresabschlüsse vorgezogen werden ...

In Blick auf die frühere Verwaltungsgemeinschaft konnte das Verbandsgemeindeoberhaupt eine ausgeglichene Bilanz des Haushaltsjahrs 2009 verkünden. Die Vermögensauseinandersetzungen zwischen den jetzigen VG-Kommunen und den drei Gemeinden, die sich Naumburg anschlossen - insgesamt mussten im alten Wethautal in 22 Kommunen gleich lautende Beschlüsse gefasst werden - konnten ohne Ausgleichszahlungen zwischen den früheren Partnern bewältigt werden. Ebenso einvernehmlich mit dem VG-Personalrat geklärt ist die Frage des Personalübergangs. Mussten doch vier bisherige VG-Verwaltungsmitarbeiter durch die Abwanderung von Crölpa-Löbschütz, Prießnitz und Janisroda in die Naumburger Stadtverwaltung wechseln.

Ähnlich wie bei allen von der Gemeindegebietsreform betroffenen Städte und Gemeinden verzögert sich auch im Wethautal wegen fehlender Informationen über Landeszuweisungen und ähnliche Daten die Erstellung der Gemeindehaushalte für 2009. Erste Haushaltseckdaten will die VG im Februar vorstellen, Satzungsentwürfe könnte es frühestens im März geben.